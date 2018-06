Finanza | Facebook non ha dichiarato in Italia 300 mln

blogo

(Di venerdì 1 giugno 2018) La Guardia dicontro: il social network di Mark Zuckerberg rischia una sanzione fino a 100 milioni di euro per non averne dichiarati al fiscono circa 300. È quanto sarebbe emerso da un’indagine delle Fiamme Gialle sui redditi derivati dalla vendita della pubblicità. Il periodo di riferimento è l’arco di tempo intercorso tra il 2010 e il 2016, anni nei qualiItaly srl avrebbe guadagnato nel Bel Paese qualcosa come 296,7 milioni di euro.Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, l’operazione della Guardia dipotrebbe così far salire a 800 milioni di euro la cifra relativa alle sanzioni comminate ai colossi del Web. Nei confronti del social network di Zuckerberg, l’attenzione è stata sollevata a partire dal 2012, quando è partita l’indagine per chiarire dove versasse le tasse l’azienda, se ino in altri Paesi ...