Finals NBA – Steve Kerr esalta il talento di LeBron James | “gioca a un livello mai visto

Basket - Nba Finals : dopo il ko - la vittoria di Cleveland sale a 10 - 00 : ROMA - LeBron James ha giocato una partita da marziano, ma nemmeno mettendo 51 punti a referto è riuscito a portare Cleveland alla vittoria nella gara 1 della finale Nba. Il massimo che è riuscito a ...

LeBron James da leggenda - NBA Finals/ Warriors vincitori su Cleveland nonostante "quota 50" : LeBron James da leggenda, NBA Finals: gara-1, Golden State-Cleveland va ai Warriors nonostante la "quota 50" raggiunta dall'ala dei Cavaliers, ormai nella storia(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:45:00 GMT)

Finals NBA – LeBron James chiude la bocca ai critici : “J.R. Smith? No darò mai la colpa a un compagno!” : LeBron James ha commentato il clamoroso episodio che ha visto J.R. Smith sfortunato protagonista nel finale di gara-1: il Re ha scelto di non incolpare l’ex Knicks Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata sconfitta, salvo poi essere graziati da un ...

NBA Finals – Tensione nel finale di gara-1! Draymond Green provoca - Tristan Thompson gli tira la palla in faccia : è rissa [VIDEO] : Momenti di Tensione nei secondi finali di gara-1 fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers: Thompson e Green vengono alle mani Attimi di grande Tensione nei secondi finali di gara-1 delle Finals NBA. Dopo un pazzesco finale dei tempi regolamentari, deciso da un errore di J.R. Smith sul 107 pari, la partita si è decisa all’overtime. Nei supplementari gli Warriors hanno avuto la meglio, chiudendo sul 124-114. Nei secondi finali ...

NBA Finals – La verità di J.R. Smith : “sapevo della parità. Ecco perché non ho tirato” [VIDEO] : J.R. Smith ha dato la sua versione di quanto accaduto nel finale di gara-1 delle NBA Finals: la guardia dei Cavs ha spiegato perché non ha provato il tiro della vittoria Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata sconfitta, salvo poi essere graziati da un ...

Finals NBA - gara-1 a Golden State nonostante i 51 punti di LeBron. Cleveland infuriata con l'arbitro : gara-1 delle Finals di Nba va a Golden State, che batte Cleveland 124-114 all'overtime. Durant e compagni hanno la meglio nonostante i 51 punti di LeBron James, secondo score nella storia dell'ultimo ...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...

NBA Finals - i Cavs hanno sprecato una delle migliori partite in carriera di LeBron James : Il post gara-1 di LeBron James è stato probabilmente il più difficile della sua intera carriera. Segnare 51 punti con il 60% dal campo, prendere 8 rimbalzi e servire 8 assist è una prestazione che gli ...

Basket - Finals NBA : super LeBron non basta - gara-1 a Golden State : OAKLAND - King James da solo non basta. Il primo round delle Finals Nba, quarto atto della sfida tra Golden State e Cleveland, va ai Warriors. Agli uomini di Kerr, però, serve un overtime per avere la ...

Finals NBA – Crede di essere in vantaggio e non tira! L’errore di J.R. Smith fa infuriare LeBron James [VIDEO] : Clamoroso errore nel finale di gara-1 delle Finals NBA fra Warriors e Cavs: J.R. Smith non gioca il possibile possesso della vittoria e LeBron James impazzisce Finale pazzesco in gara-1 delle Finals NBA. La sfida tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers è ferma sul 107 pari a pochi secondi dalla fine e George Hill ha a disposizione il tiro libero del vantaggio ma lo sbaglia. J.R. Smith è il più veloce di tutti a rimbalzo e i Cavs hanno la ...

NBA Finals - Curry analizza la “gara folle” degli Warriors : Stephen Curry ha parlato di gara folle relativamente al primo atto della finale NBA, vinto da Golden State contro Cleveland “E’ stata una partita folle ma i match di gara 1 sono sempre particolari perché devi adattarti a un nuovo stile di gioco. Siamo caduti nel panico sui tiri liberi, fortunatamente è andata bene e abbiamo trovato una nuova vita nell’extra time”. E’ la fotografia di gara 1 delle Finals Nba della ...

NBA Finals : J.R. Smith si dimentica il punteggio nel finale - i social non perdonano : L'errore clamoroso di J.R. Smith nel finale di partita ha compromesso un probabile successo dei Cavaliers in gara-1, battuti poi dagli Warriors all'overtime. La disattenzione del giocatore dei Cavs è ...