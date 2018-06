Ascolti TV | Sabato 2 giugno 2018. Cavalli di Battaglia in replica 14% - Finalmente la Felicità 12.6%. L’Anniversario della Festa della Repubblica al 39.2% : Finalmente la Felicità Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 2.093.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Finalmente la Felicità ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 Una Famiglia all’improvviso ha interessato 1.439.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Italia 1 Transformer 3 ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della ...

Ascolti tv ieri - Cavalli di Battaglia vs Finalmente la felicità | Dati Auditel 2 giugno 2018 : Sabato sera molto particolare. Cosa avranno registrato gli Ascolti tv di ieri, 2 giugno 2018? Molti programmi tv sono già anDati in vacanza, altri, invece, stanno per salutare i telespettatori e dare loro appuntamento a settembre. I palinsesti hanno però iniziato a popolarsi di repliche e film. Chi non è andato al mare per qualche giorno ha potuto trascorrere la serata di festa seguendo o la replica dello show di Gigi Proietti su Rai 1 o i vari ...

Finalmente la felicità - Leonardo Pieraccioni da Maria De Filippi : trama - cast e curiosità : Una splendida modella brasiliana, equivoci a non finire, i buoni uffici di Maria De Filippi e ovviamente Leonardo Pieraccioni: shakerare tutto e si otterrà il film Finalmente la felicità in onda sabato 2 giugno alle 21.15 su Canale 5. Finalmente la felicità trailer Finalmente la felicità trama Il musicista Benedetto, (Leonardo Pieraccioni) si trova all’improvviso a partecipare a C’è posta per te il programma sugli improbabili ...