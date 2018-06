Film in uscita | cosa vedere e cosa no | dall’imperdibile Lazzaro Felice a End of Justice

Ufficiale il Film biografico di Elton John - annunciata la data d’uscita di Rocketman : Il film biografico di Elton John ha finalmente una data di uscita Ufficiale. La pellicola approderà sul grande schermo il 17 maggio del 2019 per la Paramount Pictures che ha già reso noti alcuni particolari del cast nel quale compare anche Taron Egerton. Confermato alla regia il nome di Dexter Fletcher, già presente alla co-regia del biopic dedicato a Freddie Mercury e in uscita nel mese di novembre. Sul filo rosso con il quale ha voluto ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa no. Da Mektoub my love : canto uno a Han Solo : a Star War Story : MONTPARNASSE: FEMMINILE SINGOLARE di Leonor Serraille. Con Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, Nathalie Richard. Francia 2017. Durata: 94’ Voto: 4/5 (DT) Una ragazza sui trent’anni, ferita alla fronte, sbraita sul pianerottolo davanti alla porta di un appartamento, poi si accascia. Si risveglia in ospedale, racconta a un infermiere il momento difficile con l’amante più grande di lei, sembra comicamente un po’ fuori di testa. Agguanta borse, ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa no nel weekend della Palma d’oro a Cannes : da Dogman a Deadpool 2 : IL CODICE DEL BABBUINO di Davide Alfonsi e Denis Malagnino. Con Denis Malagnino, Tiberio Suma, Stefano Miconi Proietti. Italia 2017. Durata 78’ Voto: 3,5/5 (DT) Hinterland romano, il corpo di una donna vittima di uno stupro viene ritrovato vicino ad un campo rom. Tiberio, il compagno della ragazza, cerca subito vendetta andando alla ricerca dei responsabili. Con lui, in auto, ad aiutarlo, c’è l’amico Denis, padre di famiglia senza lavoro che per ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no : Loro 2 - Tonno Spiaggiato - La banalità del crimine - Il dubbio : Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez. Con Frank Matano, Lucia Guizzardi, Niccolò Senni. Italia 2018. Durata: 90’ Voto 3,5/5 (DT) Francesco, un giovane stand-up comedian che non fa ridere nessuno, all’improvviso con una battuta sui capezzoli di sua nonna fa sbellicare Francesca, una cameriera un po’ in carne. Il ragazzo se ne innamora, stanno insieme tre anni, poi lei gli procura un’audizione con un impresario importante e lui per fare colpo ...

Milanoir : il titolo ispirato ai classici Film "crime" italiani anni '70 ha una data di uscita : Good Shepherd Entertainment e lo sviluppatore indipendente Italo Games hanno rivelato che Milanoir, il sanguinoso action game ispirato ai classici film "crime" italiani degli anni '70, sarà lanciato il 31 maggio 2018. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e PC Windows, come anche su PlayStation 4 e Xbox One.ispirato a film classici come Milano Calibro 9 e Almost Human (Milano odia: la polizia non può sparare), Milanoir è una storia di ...

AIDA NIZAR/ Dopo l'uscita di Baye Dame è un'altra : un Filmato conferma! (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:37:00 GMT)

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend del 5 e 6 maggio : MANUEL di Dario Albertini. Con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa. Italia 2017. Durata 98’. Voto 4/5 (DT) “Adesso tu esci e trova la tua strada”. Manuel è diventato maggiorenne. Dopo molti anni sta per uscire da un istituto minorile per chi non ha sostegno familiare. Faccia spigolosa e asimmetrica, capelli rasati a metà cranio, Manuel è un tipo giusto, un tipo buono e tollerante. Sua madre, inoltre, potrà uscire dal carcere ...

Sorrentino gioca con Frank Matano sull'uscita dei loro Film il 10 maggio : il siparietto da ridere : 'Ho capito che moriremo tutti ma comunque ci terrei molto che andaste a vedere il mio film', inizia così il divertente siparietto tra Frank Matano e Paolo Sorrentino. Nello stesso giorno, il 10 maggio,...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e non nel fine settimana del 27 aprile : LA MELODIE di Rachid Hami. Con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely. Francia 2017. Durata: 102’ Voto 4/5 (DT) Una scuoletta un po’ sgangherata e periferica di Parigi. Un progetto speciale di insegnamento del violino per una classe indisciplinata dove si mescolano origini geografiche e contrasti individuali da bulli, e un obiettivo finale: un concerto alla Filarmonica di Parigi. Ad aiutare i ragazzini arriva Simon, silenzioso e dimesso ...

AVENGERS - INFINITY WAR / I supereroi riuniti nel nuovo Film della Marvel in uscita il 25 aprile : AVENGERS - INFINITY War esce oggi 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:39:00 GMT)

L'attore salentino Fausto Morciano nel cast del Film "Dei" di Cosimo Terlizzi - in uscita nelle sale prossimamente : In seguito si diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova partecipando poi a numerosi spettacoli. Vive a Roma, ama e approfondisce l'arte della recitazione. Nel cinema lavora con ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa non vedere nel weekend del 21 e 22 aprile : MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Usa 2017. Durata: 140’ Voto: 3,5/5 (DT) Un ex promessa di sci free-style s’infortuna suo malgrado e finisce per diventare una rinomata organizzatrice, prima a Los Angeles poi a New York, di partite di poker ad altissimo livello frequentate dallo star system e da ricchi industriali. Fino a quando l’invito esteso a qualche poco conosciuto ceffo della mafia russa ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa no : Io sono Tempesta - Il Prigioniero coreano - Il Cratere - La Casa la mare - The Happy Prince - The Silent man : IO sono Tempesta di Daniele Luchetti. Con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Italia 2018. Durata: 97’. Voto 3,5/5 (DT) II ricchissimo e spregiudicato finanziere Numa Tempesta vive da solo in un lussuoso hotel da cinque piani, tra stucchi, decine di flipper, e Jacuzzi sul tetto. Per via di una vecchia condanna per frode fiscale gli tocca scontare un anno ai servizi sociali in un centro di accoglienza diurno dove incontra il gioviale ...