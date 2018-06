Filippo | fuori dal Grande Fratello | dedica un tatuaggio a Lucia Ma c’è qualcosa che non

caffeinamagazine

(Di venerdì 1 giugno 2018)Contri non è più un concorrente del15. Il romano, che nella Casa si è distinto per la storia d’amore conOrlando e per un paio di gaffe stratosferiche che gli hanno valso due denunce (una da Asia Argento e una dall’Aidaa), è stato eliminato nel corso della penultima puntata. È uscito poco dopo Danilo Aquino, perdendo al televoto che avrebbe decretato un altro finalista contro Alberto Mezzetti e Matteo Gentili. La sua, invece, è già in finale insieme ad Alessia Prete, Simone Coccia e Matteo, appunto. I due nominati, Alberto e Veronica Satti, dovranno invece aspettare il 5 giugno sera per sapere se possono ancora giocarsi per la vittoria. Uno dei due in finale, l’altro. Tornando a, come accaduto per ogni ex inquilino, ora è il momento di interviste, ospitate tv e chiarimenti. Dopo un mese e mezzo di reclusione, ...