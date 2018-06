FIGHTING EX LAYER arriva in esclusiva PS4 a Giugno

gamerbrain

(Di venerdì 1 giugno 2018) Se state versando qualche lacrimuccia con Street Fighter 30th Anniversary Collection, sarete lieti di sapere che l’erede di Street Fighter Ex stando inPS4, ci stiamo riferendo aEX, il quale sarà disponibile a partire dal 28nelle edizioni Standard e Light.EXIl nuovo picchiaduro proporrà meccaniche di gioco simili alla serie EX ma con delle novità, sia per quanto riguarda alcuni lottatori che la revisione del sistema delle combo. I lottatori presenti al suo interno sono: Kairi Shirase Garuda Skullo Mania Darun Allen D. Dark Blair Jack Shadowgeist Sanane Hayate Hokuto Come anticipato il gioco debutterà sul mercato in 2 versioni: Light – 39,99 dollari 12 lottatori 5 Gougi Deck Standard – 59,99 dollari 12 lottatori + Hokuto 5 + 2 Gougi Deck ...