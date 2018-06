Festival Giugno 2018

Dal 1° al 22 giugno torna il Festival delle Colline Torinesi : Festival delle Colline Torinesi 23esima edizione viaggio musica compagnie nazionali Spettacoli Tutte le notizie di IN Torino Per approfondire

Festival dell'Appennino 2018 - il 2 Giugno in scena ''Tramonti piceni'' : Il Festival di apre per il 2018 ad una innovativa promozione turistica del territorio fatta di escursioni, spettacoli, musica rappresentazioni teatrali nei borghi montani realizzate dai giovani anche ...

Memoria Festival - Mirandola - 7-10 giugno - : la memoria in musica e teatro : ... la narrativa e le arti, grazie a un programma ricco di suggestioni e articolato in incontri , conferenze , tavole rotonde , concerti , spettacoli , proiezioni , laboratori , mostre e ...

Artisti marchigiani per i Sibillini colpiti dal sisma. Anteprima del Veregra Street Festival a Montemonaco il 17 giugno : La Compagnia dei Folli è una storica ma innovativa compagnia Artisti ca, nata nel 1984, che si è specializzata in spettacoli e grandi eventi di piazza, ispirandosi ai grallatores , i moderni ...

Ravenna Festival . "Giovani artisti per Dante" - dal 1° giugno - ogni giorno alle 11 accanto alla Tomba : ... patrimonio intoccabile o cultura viva, attiva? Ravenna Festival risponde anche quest'anno con Giovani artisti per Dante, l'appuntamento quotidiano con gli spettacoli in scena agli Antichi Chiostri ...

Giornalismo d'inchiesta - a Riccione dall'1 al 3 giugno il DIG Festival : Giornalismo d'inchiesta, a Riccione dall'1 al 3 giugno il DIG Festival L'edizione 2018 della manifestazione ha come sottotitolo “War on Data”, e concederà ampio spazio al tema della privacy digitale. Numerosi anche i temi di attualità, italiana e internazionale, approfonditi in tre giorni di talk, seminari, proiezioni in ...