Festival delle Colline Torinesi | ' Fluctus | declinazioni del viaggio'

Dal 1° al 22 giugno torna il Festival delle Colline Torinesi : Festival delle Colline Torinesi 23esima edizione viaggio musica compagnie nazionali Spettacoli Tutte le notizie di IN Torino Per approfondire

Monte Rinaldo. Cumateatro conquista tutti : grande successo per il Festival teatrale delle scuole. E già si pensa a una seconda edizione : La passeggiata ha condotto i partecipanti all'area archeologica, dove hanno potuto assistere agli spettacoli teatrali in programma per il pomeriggio. Alle 15:00, gli allievi di Proscenioteatro Lab ...

XIX Festival delle bande - A Giulianova 16 bande Dall' Europa e Sud America : Teramo - Sedici bande da 11 Paesi - Repubblica Ceca, Inghilterra, Polonia, Croazia, Italia, Svezia, Ungheria, Belgio, Messico, El Salvador e Costa Rica - sfileranno dal 30 maggio al 3 giugno sul lungomare di Giulianova (Teramo) per il 19/o festival Internazionale di bande Musicali, organizzato dall'associazione 'Padre Candido Donatelli' e patrocinato dell'Associazione italiana di bande e Majorette (Anbima), con il premio di ...

Al via il progetto 'Il Festival delle stagioni francigene" : Domani, domenica 27 maggio, si farà tappa a Rocchetta e Croce, che sarà teatro della giornata dedicata all'Autunno, con spettacoli musicali, corteo storico e degustazioni, mentre a Roccaromana ci ...

TI RIBALTO - Festival delle arti al Teatro Bruno Munari di Milano : Più di 80 attori disabili e 40 volontari, tra operatori, educatori e semplici cittadini, sono i protagonisti dei 10 spettacoli in cartellone, che quest'anno arricchisce il suo ventaglio di proposte ...

MODENA PERIFERICO un Festival delle persone - per le persone al Villaggio Artigiano di Modena Ovest : «PERIFERICO 2018 è costruito come un laboratorio a cielo aperto, dove artisti provenienti dall'Italia e dall'Europa sono chiamati a "mettersi all'opera" assieme alla comunità per produrre spettacoli, ...

Ethnoi : al Festival delle minoranze culturali ed etnolinguistiche di Pesco Sannita lo spettacolo di Rea e il concerto di Faiello. : In programma giovedì 24 eventi, lezioni, spettacoli, film e concerti. Alle ore 9,45 nell'Antisala consiliare 'Notizie dal mondo', lettura delle prime pagine dei più importanti giornali internazionali;...

Pesco Sannita - BN - . ETHNOI Festival delle minoranze culturali ed etnolinguistiche - XI Edizione. : Nella stessa sede si terranno gli spettacoli di teatro di narrazione per la rassegna "Fabula". In programma "Il marchese Cagliuso ovvero Il gatto senza gli stivali", racconto liberamente tratto da ...

Milano. Ritorna il Festival dei teatri delle diversità - oltre le barriere di ogni genere : La Cooperativa Sociale Onlus CETEC, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza la seconda edizione di “Edge festival

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - Festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

Torino - Festival delle colline torinesi 2018 : programma e date - al via la 23edizione : Dove: oltre che nei teatri torinesi Astra, Café Muller, Gobetti e Casa del Teatro, gi spettacoli saranno ospitati a Moncalieri alle Fonderie limone, a Collegno alla Lavanderia vapore e in altri spazi ...

La marcia delle donne al Festival di Cannes 2018 : «Non siamo una minoranza» : La marcia delle donne è andata in scena anche al festival di Cannes 2018, il primo del terremoto #MeToo e dell’era post-Weinstein. 82 talenti femminili del cinema, guidati dalla regista Agnès Varda e dalla presidente di giuria Cate Blanchett hanno calcato insieme il tappeto rosso del Palais per dire basta alle discriminazioni, e chiedere parità salariale e un trattamento più equo delle donne nell’industria cinematografica (e non ...

Amber Heard guida la carica delle super scollate al Festival di Cannes : È il turno di Amber Heard: l'ex moglie di Johnny Depp conquista il red carpet del Festival del cinema di Cannes con una scollatura davvero esagerata. E un abito niente male. Accanto a lei, tante altre ...