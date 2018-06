Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno - : Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale, dissero addio alla monarchia. Lo slogan di quest'anno è "Uniti per il Paese". Mattarella: "Occasione di una ...

Mafia : Giardino della Memoria protagonista di una video installazione per ManiFesta : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Il Giardino della Memoria di Ciaculli è stato scelto dall’artista ravvenate Yuri Ancarani per una originale video-installazione che sarà presentata alla Biennale Manifesta 2018 che si svolgerà a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre 2018. Ancarani è stato accolto questa m

Festa della Repubblica - 2 giugno/ Parata e programma celebrazioni : le origini e la storia : Festa della Repubblica, 2 giugno: Parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:24:00 GMT)

Albisola Superiore celebra la Festa della Repubblica : In occasione della Festa della Repubblica italiana, il Comune di Albisola Superiore onorerà la bandiera nazionale issando il tricolore sul colle del Castellaro, simbolo della città. L'Amministrazione ...

Domani a Piacenza concerto per la Festa della Repubblica : All'estero, OFI è tra l'altro assurta agli onori della cronaca per una tournée di musica italiana in Belgio e in Olanda, con l'obiettivo di diffondere la cultura nazionale con il consenso dello Stato ...

Festa della Repubblica : comunicato del Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina “Diritti Umani” : Alla vigilia della Festa della Repubblica il Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina “Diritti Umani” emette un comunicato stampa. comunicato stampa Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 2 giugno giornata celebrativa Nazionale, istituita per ricordare la nascita della nostra Repubblica, intende sottolineare l’importanza della divulgazione dell’evento all’interno delle istituzioni ...

Meteo weekend - l’estate si avvicina : bel tempo per la Festa della Repubblica - ma anche pioggia : Sole prevalente da Nord a Sud, clima caldo un po' dappertutto. Ma attenzione ai temporali, soprattutto sui rilievi alpini, Val d'Aosta e Piemonte e Veneto. Le temperature di manterranno ovunque sopra la media del periodo.Continua a leggere

Verso la Festa della Repubblica : Domani, sabato 2 giugno, in Italia si celebra la Festa della Repubblica . E' la data del Referendum del 1946, per decidere quale forma di stato - monarchia o Repubblica - dare al Paese, dopo la ...

Ad Arezzo è tempo di “Back to ‘68” - cinquantenario della Festa dell’antiquariato : Dal 1 giugno fino a domenica 3 giugno si viaggia nel tempo e si tornano a respirare le atmosfere che caratterizzarono i giorni in cui nacque la manifestazione, così come racconta la gallery di fotografie d’epoca, curata dal Foto club “La Chimera”, allestita nelle scale mobili che portano al centro storico. Ad Arezzo è tempo di “Back to ‘68”, la grande festa a tema che nasce per celebrare il cinquantesimo compleanno della Fiera Antiquaria. Alle ...

Festa della Repubblica : La nostra è una storia di cui essere fieri - : Tra i cappotti che hanno fatto la storia politica del nostro Paese, c'è anche quello «rivoltato» di Enrico de Nicola, primo Presidente della Repubblica. Un gentiluomo d'altri tempi, che rifiutò ...

Montelupo Fiorentino (FI) : 26ª edizione di Cèramica – Festa Internazionale della Ceramica - tra design - tradizione e ipotesi sul futuro prossimo : La Ceramica parla. Racconta storie materiche attraverso forme morbide o squadrate e incanta lo sguardo che non si ferma alla funzione immediata dell’oggetto ma, al contrario, scava nel suo passato per scoprire uno stretto legame con la realtà e con l’arte di cui è espressione. Già nel Cinquecento, Montelupo Fiorentino – a circa 30 chilometri da Firenze – era un centro di riferimento per la realizzazione dei piatti e degli oggetti di nobili ...

Andria - Festa della Repubblica - il programma dlla giornata : ... militari o civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Di seguito il programma completo della giornata: - ...

Festa della Repubblica - il programma delle celebrazioni a Loano : Prenderanno il via alle 9 con il raduno in piazza Italia le celebrazioni per la "Festa della Repubblica" del 2 giugno a Loano.Il programma della giornata prevede, a seguire, l'omaggio e la posa di una ...

Fico non andrà alla maniFestazione del 2 giugno lanciata da Di Maio alla Bocca della Verità : Roberto Fico non parteciperà alla manifestazione M5s del 2 giugno alla Bocca della verità. Secondo quanto viene riferito, il Presidente della Camera, esponente pentastellato, non sarà in piazza a fianco di Luigi Di Maio che ha convocato il popolo dei 5 stelle all'indomani del fallimento del governo con la Lega.Anche perchè, viene spiegato, Fico il 2 pomeriggio sarà impegnato a Montecitorio per un evento con gli ...