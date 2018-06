Fermati tre minori per stupro 12enne

Stupro di una 12enne nel Napoletano - Fermati tre minorenni : Stupro di una 12enne nel Napoletano, fermati tre minorenni Stupro di una 12enne nel Napoletano, fermati tre minorenni Continua a leggere L'articolo Stupro di una 12enne nel Napoletano, fermati tre minorenni proviene da NewsGo.

Stuprata dal branco a 12 anni - Fermati tre minori : CASTELLAMMARE. La polizia, su mandato della Procura dei minori di Napoli, ha eseguito il fermo di tre minorenni con l'accusa di stupro di gruppo per aver abusato di una 12enne a Castellammare di ...

Violentata dal branco a 12 anni - Fermati tre minorenni nel Napoletano : fermati tre minori per lo stupro di gruppo di una 12enne a Castellammare di Stabia. Sono nati i primi anni del decennio scorso. Stando alla ricostruzione della Squadra Mobile, la ragazzina sarebbe ...

Asia Argento nella Giuria di X Factor - esclusa Levante - conFermati gli altri tre : C'è stato il marito, quest'anno ci sarà anche la ex moglie. Dopo Morgan, nella Giuria di X Factor 2018 arriva, infatti, anche Asia Argento, protagonista della campagna a difesa delle donne. L'...

Ebola : altri tre casi conFermati in Congo : altri tre casi di Ebola sono stati confermati in Congo dal ministro della salute. I casi si sono verificati nella stessa città. L'articolo Ebola: altri tre casi confermati in Congo sembra essere il primo su Meteo Web.

Leonardo - risultati stabili nel trimestre. ConFermati gli obiettivi 2018 : MILANO - Conti piatti per Leonardo, che nel primo trimestre ha segnato un risultato netto di 50 milioni di euro, in progresso del 2% rispetto allo stesso periodo del 2017. I ricavi sono invece ...

Russia - scontri ai cortei anti-Putin : oltre 1.600 Fermati - anche Navalny : ... ha dichiarato l'oppositore a cui la candidatura alle presidenziali è stata impedita da guai giudiziari che molti ritengono di matrice politica. In Russia, chi scende in piazza contro il governo è ...

Russia - oltre 1000 Fermati durante le manifestazioni anti-Putin : tra loro 5 giornalisti : Sulle manifestazioni di protesta che si sono svolte in 23 città della Russia è intervenuta anche l'Ue, sottolineando che gli arresti in Russia "minacciano le libertà fondamentali di espressione, associazione e assemblea".Continua a leggere

Aggressioni a Milano - un morto e tre feriti. Fermati i due rapinatori | : I due, di origine marocchina, sarebbero i responsabili di 4 episodi violenti avvenuti la notte scorsa nel capoluogo lombardo e nell'hinterland. Tra questi, il ferimento di una studentessa 21enne e l' ...

FCA chiude un trimestre record. ConFermati target 2018 : Dopo un 2017 brillante , FCA continua nel suo momento d'oro con un trimestre da record. Il Gruppo automobilistico chiude i primi tre mesi del 2018 con un utile netto in aumento del 59% a 1,021 ...

Pachistana morta - tre parenti Fermati : 11.13 Sarebbero in stato di fermo con l'accusa di omicidio il padre, un fratello e uno zio di Ssana Cheema, la 25enne cresciuta a Brescia e morta in patria lo scorso 18 aprile. Lo confermano fonti giornalistiche pachistane, autorità pachistane in Italia e ambasciata italiana a Islamabad. La ragazza sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La famiglia sostiene invece che la giovane è morta per un infarto.

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani Fermati dalla polizia francese per gli scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...