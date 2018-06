: Fca, Marchionne in cravatta annuncia: 'Entro giugno debito azzerato' - SkyTG24 : Fca, Marchionne in cravatta annuncia: 'Entro giugno debito azzerato' - Corriere : Fca, il piano di Marchionne: spingere sui brand di lusso - sole24ore : Marchionne:?«Entro fine giugno Fca azzererà il debito» -

In cravatta, indossata -come promessonel giorno dell'estinzione del debito Fca, l'adpresenta il nuovoindustriale, al Capital Markets Day di Balocco (VC). "Dal 2004, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i target finanziari. Il nuovoè "", dice. "Ci aspettiamo che per il 2021-2022 manterremo e aumenteremo la capacità industriale in Europa e in Italia attraverso il mix produttivo dei modelli premium e green", aggiunge.(Di venerdì 1 giugno 2018)