Fca - stop al diesel entro il 2021 : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Fca “eliminerà gradualmente” i motori diesel su tutti i veicoli per i passeggeri entro il 2021. Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ceo di Fca, presentando il piano del gruppo al 2022. Il cambiamento non sarà applicato ai veicoli commerciali leggeri, dove resteranno i motori diesel.IL PIANO FCA – Il piano industriale di Fca per il quinquennio 2018-2022 “è un piano solido e ...

Marchionne e il piano Fca : "Debito azzerato; stop diesel - ok elettrico" : Tanta attesa per la presentazione, a Balocco, del piano industriale Fca per il prossimo quadriennio., con l'a.d. Sergio Marchionne che ha esposto i punti essenziali di un progetto "solido e coraggioso"...