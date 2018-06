Fca - stop al diesel entro il 2021 : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Fca “eliminerà gradualmente” i motori diesel su tutti i veicoli per i passeggeri entro il 2021 . Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ceo di Fca, presentando il piano del gruppo al 2022. Il cambiamento non sarà applicato ai veicoli commerciali leggeri, dove resteranno i motori diesel .IL PIANO FCA – Il piano industriale di Fca per il quinquennio 2018-2022 “è un piano solido e ...

Marchionne e il piano Fca : "Debito azzerato; stop diesel - ok elettrico" : Tanta attesa per la presentazione, a Balocco, del piano industriale Fca per il prossimo quadriennio., con l'a.d. Sergio Marchionne che ha esposto i punti essenziali di un progetto "solido e coraggioso"...

Fca - Bloomberg : “Col nuovo piano industriale stop alla produzione di modelli di massa in Italia” : In fin dei conti Sergio Marchionne, gran visir di FCA, lo aveva detto chiaro e tondo lo scorso marzo: “La rilevanza di Fiat per il pubblico è diminuita. Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500”. Il che dovrebbe presupporre un consistente ridimensionamento dell’attuale offerta di prodotto. Non sorprende, ...