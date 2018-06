FCA | PIANO INDUSTRIALE Marchionne con la cravatta I target di vendita per Jeep e Alfa

FCA - ecco il piano industriale 2018-2022. Tutte le novità marchio per marchio : Sergio marchionne risponderà alle domande di giornalisti e analisti finanziari solo alla fine della giornata dedicata alla presentazione del nuovo piano industriale 2018-2022 di FCA: il suo intervento avverrà a borse chiuse, per evitare indesiderate ripercussioni sul titolo (che stamane viaggiava verso i massimi storici). Tuttavia, una prima risposta marchionne l’ha già data col suo abbigliamento: stamane il manager italocanadese ha aperto i ...

Gruppo FCA - In Borsa prevale la volatilità nel giorno del piano : Nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale il titolo FCA è molto volatile sul Ftse Mib, il listino principale della Borsa di Milano. Dopo una prima parte di seduta in grande spolvero sulle azioni ha prevalso un trend ribassista con gli investitori in parte delusi dalla mancanza di quelle grandi novità che avevano sostenuto i corsi azionari negli ultimi giorni.Bene il debito zero. Ieri le azioni avevano chiuso la seduta in rialzo ...

FCA : a Balocco la "maratona Marchionne" per presentare il nuovo piano : Balocco - Otto ore di conferenza stampa per illustrare le strategie de gruppo Fca nei prossimi quattro anni. Parte questa mattina alle dieci la maratona Marchionne. L'appuntamento per analisti e ...

FCA - la Fiom attacca : "Non ha rispettato nessun piano" : MILANO - La Fiom si prende la scena alla vigilia della presentazione del piano industriale 2018-2022 di Fca da parte del numero uno Sergio Marchionne, prevista per domani a Balocco. Fiom organizzerà ...

FCA - nuovo piano ipotesi unica divisione Alfa-Maserati. Domani Marchionne svela strategie al 2022 : TORINO - Sono giorni di grande lavoro per Sergio Marchionne che a Torino mette a punto con i suoi collaboratori più stretti gli ultimi dettagli del piano industriale 2018-2022 di Fca. La...

FCA corre a Piazza Affari. Grande attesa per il Piano Industriale : Investitori positivi su FCA alla vigilia della presentazione del nuovo Piano Industriale 2018-2022 . Le azioni della casa d'auto italo-americana stanno correndo a Piazza Affari con un rialzo del 2,25% ...

Gruppo FCA - In Borsa sale l'attesa per il piano industriale : Il Gruppo FCA chiude la seduta di Borsa in grande spolvero con un guadagno del 4% (a 19,01 euro) a due giorni dalla presentazione del piano industriale. Le azioni sono così tornate su quel percorso al rialzo imboccato prima di subire, come tutta Piazza Affari, il contraccolpo della crisi politica. Quattroruote ha raccolto una serie di report e commenti per capire cosa il mercato finanziario si attende dall'evento organizzato per venerdì prossimo ...

Piano FCA 2018-2022 - Cinque anni - dieci nodi da sciogliere : Sergio Marchionne è arrivato ai titoli di coda. Quello che presenterà il prossimo venerdì 1 giugno è l'ultimo Piano industriale della sua lunga militanza al vertice di Fiat Group Automobiles prima e del gruppo FCA poi. L'amministratore delegato, dopo 14 anni al timone di una creatura negli anni diventata sempre più sua, è chiamato a indicare la strada che il costruttore deve percorrere per continuare a lottare in un settore che verrà ...

FCA - primo giugno nuovo piano. Focus su produzione Italia di Jeep - Alfa - Maserati e strategia premium : TORINO - Il giorno della presentazione del nuovo piano industriale di Fca si avvicina: il primo giugno, tra poco più di due settimane, l'amministratore delegato del gruppo, Sergio...

Piano FCA - la mappa dei poli italiani e il nodo occupazione senza più auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. L’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

Piano FCA - la mappa dei poli italiani e l’incognita occupazione senza più l’auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. l’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...