Fca | per Maserati 6 modelli e target 100mila auto | nuova Alfieri

Fca : per Jeep 10 nuovi modelli e in Europa via diesel entro 2022 : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, Jeep è pronta a lanciare 10 modelli di auto nei prossimi cinque anni e ad abbandonare progressivamente i motori diesel in Europa. Lo ha affermato il ...

Fca - Marchionne : siamo pronti per raggiungere traguardi nuovi e più alti : FCA ha un piano "solido e coraggioso" ma soprattutto ha azzerato il debito . "A fine giugno avremo una posizione finanziaria netta positiva. C'è ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso" - ha ...

Marchionne sfoggia la cravatta per annunciare l'azzeramento del debito di Fca : L'aveva promesso e l'ha fatto. Sergio Marchionne si è presentato al Capital Markets Day con un look insolito, sfoggiando una cravatta blu sotto al tradizionale maglioncino. Una scelta dal significato preciso, che lo stesso amministratore delegato di Fca aveva spiegato all'assemblea degli azionisti del 13 aprile: l'azzeramento del debito."Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale", ha annunciato il manager in ...

Fca : a Balocco la "maratona Marchionne" per presentare il nuovo piano : Balocco - Otto ore di conferenza stampa per illustrare le strategie de gruppo Fca nei prossimi quattro anni. Parte questa mattina alle dieci la maratona Marchionne. L'appuntamento per analisti e ...

Piazza Affari brinda a nuovo governo - Ftse Mib sale del 2% trainato dai bancari. Brilla Banco Bpm - attesa per piano Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli Affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e ...

Waymo ha ordinato a Fca 62mila nuovi minivan per i suoi sistemi di guida autonoma : Waymo, la controllata di Alphabet che sviluppa automobili che si guidano da sole, ha esteso il proprio accordo con Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ordinando altri 62mila minivan da aggiungere alla sua flotta e che saranno impiegati come taxi automatici. Le The post Waymo ha ordinato a FCA 62mila nuovi minivan per i suoi sistemi di guida autonoma appeared first on Il Post.

Gruppo Fca - Si amplia la collaborazione con Waymo per la guida autonoma : A poche ore dalla conferenza stampa in cui saranno presentati i piani strategici, il Gruppo FCA ha rilasciato un comunicato stampa in cui conferma e rafforza la collaborazione con Waymo, aprendo al futuro arrivo della guida autonoma anche sui prodotti di serie. probabile che ulteriori dettagli circa l'accordo siano presentati durante l'incontro con la stampa previsto per domani a Balocco, dove l'ultimo e attesissimo intervento di Sergio ...

Piazza Affari nervosa in attesa di notizie da Roma - nuova seduta sprint per Fca. Soffre Enel : ... parallelamente al riemergere di tensioni su Btp con il tasso del biennale risalito all'1,3% dopo che in mattinata era sceso fino allo 0,7% sull'ipotesi di Ciocca , Bankitalia, ministro dell'Economia ...

Fca corre a Piazza Affari. Grande attesa per il Piano Industriale : Investitori positivi su FCA alla vigilia della presentazione del nuovo Piano Industriale 2018-2022 . Le azioni della casa d'auto italo-americana stanno correndo a Piazza Affari con un rialzo del 2,25% ...

Gruppo Fca - In Borsa sale l'attesa per il piano industriale : Il Gruppo FCA chiude la seduta di Borsa in grande spolvero con un guadagno del 4% (a 19,01 euro) a due giorni dalla presentazione del piano industriale. Le azioni sono così tornate su quel percorso al rialzo imboccato prima di subire, come tutta Piazza Affari, il contraccolpo della crisi politica. Quattroruote ha raccolto una serie di report e commenti per capire cosa il mercato finanziario si attende dall'evento organizzato per venerdì prossimo ...

Ecco i piani di Marchionne per Fca : Oltre 300 tra analisti e giornalisti da tutto il mondo ascolteranno domani mattina dall'ad di Fca, Sergio Marchionne, i programmi di sviluppo del gruppo automobilistico da qui al 2022. Con il top ...

Fca - un'unica divisione per Alfa e Maserati : MILANO - Iniziano a trapelare alcune indiscrezioni sul piano 2018-2022 che Fca presenterà venerdì a Balocco. Tra le novità di Sergio Marchionne potrebbe esserci la costituzione di un'unica divisione ...