Fca | nel 2023 debutteranno le nostre auto a guida autonoma

La sfida di Fca : "Auto a guida autonoma nel 2023" : Fca stima di poter rendere "disponibili al pubblico" auto a guida completamente autonoma , livello 4, nel 2023 . E' quanto spiega Herald Wester, Chief Technical Officer di Fca, durante il capital ...

Gruppo Fca - In Borsa prevale la volatilità nel giorno del piano : Nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale il titolo FCA è molto volatile sul Ftse Mib, il listino principale della Borsa di Milano. Dopo una prima parte di seduta in grande spolvero sulle azioni ha prevalso un trend ribassista con gli investitori in parte delusi dalla mancanza di quelle grandi novità che avevano sostenuto i corsi azionari negli ultimi giorni.Bene il debito zero. Ieri le azioni avevano chiuso la seduta in rialzo ...

Piazza Affari nervosa in attesa di notizie da Roma - nuova seduta sprint per Fca. Soffre Enel : ... parallelamente al riemergere di tensioni su Btp con il tasso del biennale risalito all'1,3% dopo che in mattinata era sceso fino allo 0,7% sull'ipotesi di Ciocca , Bankitalia, ministro dell'Economia ...

Fca - richiamo per 4 - 8 milioni di veicoli nel mercato Usa per aggiornamento di un software : Fiat Chrysler Automobiles sta richiamando circa 4,8 milioni di veicoli nel mercato Usa per aggiornare il software dei Powertrain Control Modules. “Nonostante le straordinarie circostanze che devono sussistere prima che un cliente possa avere un problema, stiamo adottando questa misura perché ci impegniamo pienamente per la sicurezza dei veicoli”, afferma Mark Chernoby, chief technical compliance officer Fca per l’area ...

AUTO MERCATO EUROPA/ Ad aprile +9 - 6% nelle vendite. In Fca balzo di Jeep : Il MERCATO AUTO in EUROPA fa segnare un rialzo del 9,6% nel mese di aprile. Fca cresce e in Italia va molto forte Jeep. balzo impressionante di Psa, bene Volkswagen(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:38:00 GMT)

Fca - Marchionne ribadisce : 'Lascio la guida dell'azienda nel 2019' : L'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne ribadisce la sua intenzione di lasciare la guida del gruppo automobilistico. La possibilità che resti dopo il 2019, ha detto il numero uno dell'...

Fca - Ricavi in lieve calo nel primo trimestre - ma volano gli utili : Il gruppo FCA chiude il primo trimestre con Ricavi in leggera flessione, ma gli utili raggiungono livelli record soprattutto a livello operativo grazie al forte contributo del marchio Jeep. L'utile netto balza di più del 50% per effetto di minori oneri finanziari sul debito e dell'impatto positivo della riforma fiscale varata degli Stati Uniti. L'indebitamento industriale netto scende a poco più di 1 miliardo in scia anche ai minori ...

Gruppo Fca - Ricavi in lieve calo nel primo trimestre - ma volano gli utili : Il Gruppo FCA chiude il primo trimestre con Ricavi in leggera flessione, ma gli utili raggiungono livelli record soprattutto a livello operativo grazie al forte contributo del marchio Jeep. L'utile netto balza di più del 50% per effetto di minori oneri finanziari sul debito e dell'impatto positivo della riforma fiscale varata degli Stati Uniti. L'indebitamento industriale netto scende a poco più di 1 miliardo in scia anche ai minori ...

Gruppo Fca - Ricavi in lieve calo nel primo trimestre ma volano gli utili : Il Gruppo FCA chiude il primo trimestre con Ricavi in leggera flessione, ma gli utili raggiungono livelli record soprattutto a livello operativo grazie al forte contributo del marchio Jeep. L'utile netto balza di più del 50% per effetto di minori oneri finanziari sul debito e dell'impatto positivo della riforma fiscale varata degli Stati Uniti. L'indebitamento industriale netto scende a poco più di 1 miliardo in scia anche ai minori ...