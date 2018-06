Fca | Maserati avrà tutti motori Ferrari | sfida a Porsche e Tesla

Fca : il futuro Alfa Romeo e Maserati è ibrido e sportivo : Che lanceranno un' importante offensiva di prodotto su diversi segmenti, in con particolare attenzione riguardo sport utility e sportive, contestualmente a una progressiva elettrificazione delle ...

Fca pronta a combinare Alfa Romeo e Maserati in un'unica divisione : Fiat Chrysler Automobiles sarebbe pronta a scommettere sui SUV Jeep e sulle auto di lusso Maserat i, ridimensionando i suoi marchi Fiat. Un'indiscrezione che arriva da Bloomberg in attesa che il ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Fca - primo giugno nuovo piano. Focus su produzione Italia di Jeep - Alfa - Maserati e strategia premium : TORINO - Il giorno della presentazione del nuovo piano industriale di Fca si avvicina: il primo giugno, tra poco più di due settimane, l'amministratore delegato del gruppo, Sergio...

