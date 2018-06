Fca | Marchionne in cravatta | Entro giugno azzereremo il debito

Fca azzera il debito entro giugno e Marchionne si presenta in cravatta : Scommessa vinta, dice l' ad di Fiat Chrysler: dal 2004 sempre raggiunto target finanziari - Singolarmente in cravatta, un look a lui estraneo, Sergio Marchionne annuncia il nuovo piano industriale di ...

Fca - Marchionne : investiremo oltre 9 miliardi su auto elettrica : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, Fca investirà oltre nove miliardi di dollari sull'auto elettrica. Lo ha affermato l'amministratore delegato Sergio Marchionne al Capital markets day. '...

Gruppo Fca - Marchionne : "Addio al diesel dal 2021. La 500 sarà elettrificata" : "Entro la fine di questo decennio, la motorizzazione diesel conoscerà un forte declino sul mercato": la previsione di Sergio Marchionne per il futuro di quest'alimentazione in Europa è chiara. E su questa base è arrivato l'annuncio: "Abbandoneremo il diesel su tutti i modelli entro il 2021: rimarrà soltanto sui veicoli commerciali".Elettrificazione, a partire dalla 500. Al posto delle motorizzazioni a gasolio, anche il ...

Fca - Marchionne : aumentiamo produzione in Italia - auto premium : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, 'Entro il 2022 manterremo e aumenteremo l'utilizzo della capacità produttiva Italiana, con un portfolio di prodotti green e premium'. Lo ha affermato l'...

Fca - Marchionne : piano solido - coraggioso : 14.37 In cravatta, indossata -come promessonel giorno dell'estinzione del debito Fca, l'ad Marchionne presenta il nuovo piano industriale, al Capital Markets Day di Balocco (VC). "Dal 2004, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i target finanziari. Il nuovo piano è "solido e coraggioso", dice. "Ci aspettiamo che per il 2021-2022 manterremo e aumenteremo la capacità industriale in Europa e in Italia attraverso ...

Marchionne in cravatta per il nuovo piano Fca. "Promessa mantenuta" : "Quello che ascolterete è un piano solido e coraggioso". Sergio Marchionne definisce così il nuovo business plan quinquennale del gruppo Fca, presentato oggi a Balocco. Il manager è arrivato, non ...

Fca - Marchionne : ' Governo? Ce n'è uno nuovo ed è già un passo avanti. I dazi non credo avranno impatto su di noi' : BALOCCO - 'C'è un nuovo Governo quindi è già un passo avanti'. Così l'ad di Fca, Sergio Marchionne, a Balocco, a proposito del nuovo Esecutivo che...

E' il giorno di Fca - Marchionne in cravatta scommette su Jeep : ROMA - Ogni promessa è debito. E Sergio Marchionn e paga pegno con soddisfazione. 'Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita' ha detto l'amministratore delegato FCA citando Oscar ...

Fca - Marchionne in cravatta : 'Entro giugno zero debito'. Manley : 'Dieci modelli Jeep entro il 2022' : BALOCCO - 'Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale'. E' quanto ha affermato Sergio Marchionne il quale aveva promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital Markets ...

Fca - Marchionne in cravatta annuncia : 'Entro giugno debito azzerato' - : Il manager, a Balocco per presentare il piano dei prossimi 4 anni, ha mantenuto la promessa di indossare la cravatta in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Nel suo discorso cita Wilde: "Una ...