Fca | Marchionne | ' Governo? Ce n' è uno nuovo ed è già un passo avanti I dazi non credo

Gruppo Fca - A giugno debito azzerato. E Marchionne mette la cravatta : Sergio Marchionne apre il Capital Market Day del Gruppo FCA citando Oscar Wilde: Una cravatta bene annodata è il primo passo serio nella vita. Poi, apre la zip del maglione nero, mostra una cravatta blu su camicia a scacchi e annuncia: Come potete vedere dalla mia cravatta bene annodata, prevedo che a fine giugno avremo una posizione finanziaria positiva e avremo eliminato quel debito industriale che per tanti anni ha oppresso sia Fiat sia ...

Marchionne sfoggia la cravatta per annunciare l'azzeramento del debito di Fca : L'aveva promesso e l'ha fatto. Sergio Marchionne si è presentato al Capital Markets Day con un look insolito, sfoggiando una cravatta blu sotto al tradizionale maglioncino. Una scelta dal significato preciso, che lo stesso amministratore delegato di Fca aveva spiegato all'assemblea degli azionisti del 13 aprile: l'azzeramento del debito."Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale", ha annunciato il manager in ...

