Fca | Marchionne con la cravatta Debito azzerato a fine mese L' ad ha vinto la sua scommessa

Fca - piano industriale/ Marchionne con la cravatta : debito azzerato. Attesa per i modelli Jeep e Alfa Romeo : Fca, piano industriale. Marchionne: debito azzerato. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Fca : a Balocco la "maratona Marchionne" per presentare il nuovo piano : Balocco - Otto ore di conferenza stampa per illustrare le strategie de gruppo Fca nei prossimi quattro anni. Parte questa mattina alle dieci la maratona Marchionne. L'appuntamento per analisti e ...

Fca - nuovo piano ipotesi unica divisione Alfa-Maserati. Domani Marchionne svela strategie al 2022 : TORINO - Sono giorni di grande lavoro per Sergio Marchionne che a Torino mette a punto con i suoi collaboratori più stretti gli ultimi dettagli del piano industriale 2018-2022 di Fca. La...

Ecco i piani di Marchionne per Fca : Oltre 300 tra analisti e giornalisti da tutto il mondo ascolteranno domani mattina dall'ad di Fca, Sergio Marchionne, i programmi di sviluppo del gruppo automobilistico da qui al 2022. Con il top ...

Sergio Marchionne : il totonomine sull'erede e le grandi manovre in Fca : Nonostante i rinvii si avvicina la data in cui il manager in pullover dovrà lasciare la superpoltrona. Vorrebbe essere lui a indicare il successore e lo stesso vorrebbe fare John Elkann. Ecco cosa ...

Fca - perché Marchionne pensa a un futuro senza Fiat in Italia : Le produzioni di massa andranno in Polonia, dove il costo del lavoro è inferiore. Nel nostro Paese resterebbero i brand dell'alto di gamma

Marchionne - ecco i tre nomi in lizza per sostituire il CEO di Fca : Il manager italo-canadese lascerà un’eredità pesante e ricca di sfida che dovrà essere raccolta da un nome di elevatissima caratura Dopo 14 anni al vertice del Gruppo Fiat divenuto FCA (Fiat-Chrysler) ed una serie di indiscutibili successi, Sergio Marchionne si prepara ad abbandonare la guida del Gruppo Italo-americano dopo che avrà presieduto il prossimo 1 giugno l’Investor day di balocco, dove verrà presentato l’ultimo piano industriale della ...

Mail che imbarazzano Marchionne E i rischi legali salgono a 4 - 5 mld Fca in attesa del responso Usa : Fiat Chrysler Automobiles ha sempre sostenuto di non aver mai saputo che il software istallato su 104mila veicoli venduti tra il 2014 e il 2016 potesse alterare i test anti inquinamento, ma in una causa aperta da alcuni azionisti a New York gli avvocati dei querelanti hanno depositato Mail e brani di chat-room in cui sembrerebbe emergere esattamente l’opposto. Segui su affaritaliani.it

Fca : Sergio Marchionne il preferito di Trump - più auto costruite negli USA : Secondo quanto riportano gli analisti, un'auto tutta 'made in USA' non esiste: è più credibile l'idea di auto assemblate negli USA con componenti provenienti da tutto il mondo. Dopo l'incontro, FCA ...

Fca - ecco tutti i problemi Usa sul tavolo di Marchionne : Tante luci e qualche ombra, velate lavate di capo incluse, dopo che il consiglio di Fca ha approvato la prima trimestrale del 2018. Innanzitutto c'è la soddisfazione, da parte dell'ad Sergio ...

Fca vicina ad azzerare il debito. Marchionne conferma l'uscita : Ora resta solo da capire di quale colore sarà la cravatta che Sergio Marchionne indosserà, l'1 giugno, all'Investor Day di Balocco. Dai conti del primo trimestre, infatti, sembra essere evidente che l'...

Fca - Marchionne ribadisce : 'Lascio la guida dell'azienda nel 2019' : L'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne ribadisce la sua intenzione di lasciare la guida del gruppo automobilistico. La possibilità che resti dopo il 2019, ha detto il numero uno dell'...

Marchionne : 'Le possibilità che resti in Fca dopo il 2019 sono fra zero e nessuna' : LONDRA - DLa possibilità che Sergio Marchionne resti in Fca dopo il 2019 è 'tra zero e nessuna'. Lo ha detto l'amministratore delegato durante la conference call con...

Fca - Marchionne : il mio tempo è finito - successore partirà bene : Roma, 26 apr. , askanews, Nel 2019 Sergio Marchionne chiuderà la sua esperienza alla guida di Fca dopo 14 anni e il successore avrà 'un buon punto di partenza' per cominciare il suo lavoro. Lo ha ...