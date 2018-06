Fca | l' ad | ' Dal 2004 sempre raggiunto target finanziari No speculazioni su

Fca - ritirare 4 - 8 milioni di auto dal mercato americano : accelerano da sole : Fca richiama 4,8 milioni di auto dal mercato Usa per un aggiornamento del software che consente di regolare in modo auto matico la velocità. C' è infatti il sospetto che la vettura, al verificarsi di ...

Sisal : accordo con Fca per rinnovare intera flotta auto aziendali : Roma, 3 mag. , askanews, Sisal firma un accordo quadro con Fca per rinnovare l' intera flotta aziendale. Lo comunica la società del settore giochi, sottolineando che 'dal 2018 al 2020 il parco auto ...

Fca/ Vendite in calo per Fiat Chrysler. Unrae chiede intervento dal Governo : Fca, Vendite in calo dell'8% in Europa. Sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni nell'Ue per il mese di marzo. Fiat Chrysler al quinto posto tra i produttori(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:49:00 GMT)