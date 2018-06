Facebook non è il social più amato | ecco i preferiti dai giovani

Finanza : "Facebook non ha dichiarato in Italia 300 mln" : La Guardia di Finanza contro Facebook: il social network di Mark Zuckerberg rischia una sanzione fino a 100 milioni di euro per non averne dichiarati al fisco Italiano circa 300. È quanto sarebbe emerso da un’indagine delle Fiamme Gialle sui redditi derivati dalla vendita della pubblicità. Il periodo di riferimento è l’arco di tempo intercorso tra il 2010 e il 2016, anni nei quali Facebook Italy srl avrebbe guadagnato nel Bel Paese qualcosa ...

Pazienti sotto i ferri? La chirurga non se ne preoccupa : canta e balla come se nulla fosse e pubblica i video su Facebook : Ha pubblicato più di 20 video, sia su Facebook sia su Youtube, in cui canta e balla mentre opera i Pazienti. La chirurga Windell Boutte, di Atlanta, è stata denunciata e dovrà affrontare sette diverse cause legali per negligenza. Un’avvocata, Susan Witt, ha fatto sapere che una sua cliente ha subito danni permanenti al cervello per colpa della dottoressa Boutte. L'articolo Pazienti sotto i ferri? La chirurga non se ne preoccupa: canta e ...

Facebook ancora non sa quali dati degli utenti avesse Cambridge Analytica : Sheryl Sandberg, Facebook Chief Operating Officer (Photo by Jerod Harris/Getty Images) Sono passati un paio di mesi dallo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica: una società ha chiuso (e ne è nata un’altra) e in mezzo ci sono state due audizioni di Zuckerberg davanti al Congresso degli Stati Uniti, un incontro al Parlamento Europeo, e quello inglese che ancora spera di vederlo arrivare. Eppure, sul caso è Facebook per primo a non ...

Poliziotto contesta Mattarella in divisa su Facebook : “Sta decadendo la sovranità del popolo - io non ci sto” : L’agente Giovanni Piero Circonciso si è presentato in divisa, in un video su Facebook, e ha attaccato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Chi dovrebbe dare l’esempio non lo sta facendo. Sta decadendo la sovranità del popolo italiano. Io non ci sto, protesto“. La questura di Catania ha acquisito il video, che è stato rimosso dalla pagina Facebook del Poliziotto ma è stato comunque condiviso sui social. ...

Insulti (ma non solo) a Cottarelli e Mattarella durante la diretta Facebook : Commenti negativi e Insulti su Facebook durante il discorso del premier incaricato Carlo Cottarelli. “Vergogna”, si è letto tra i commenti nella diretta trasmessa dall’agenzia Vista sui social. “Ce lo potevano dire: non saremo andati a votare”, hanno scritto in molti, “votare non serve a nulla”. “Ieri mi sono reso conto che noi italiani no valiamo niente”, ...

Facebook : troppa privacy non fa bene alla scienza : ... il ponte più lungo del mondo Auto autonoma: un incidente su cui riflettere Lo scarabeo cyborg, telecomandato Entra in fabbrica il controllo emotivo Bimbi scomparsi ritrovati grazie a un software ...

Fa una diretta Facebook e non si accorge del tir. Lo schianto è tremendo : Incidente a Budapest, 9 persone morte Sono immagini shock, quelle che provengono da un'autostrada nei pressi di Budapest e che stanno facendo il giro del mondo. L'autista di un minivan, di nazionalità rumena, ha perso la vita insieme ad altre otto persone in un tragico schianto avvenuto proprio su quella strada. L'uomo era intento a fare una diretta su ...

Facebook è down : il social network non funziona : Messaggi simili arrivano da tutto il mondo. Erik scrive dall'Olanda. Altri dalla Germania. In particolare sarebbe l'applicazione per smartphone a generare i maggiori problemi. 'La mia app per Android ...

GOVERNO LEGA-M5S - CONTE : “DOMANI LISTA MINISTRI AL COLLE”/ Il PD : "Non si governa con le dirette Facebook" : GOVERNO LEGA-M5S, totoMINISTRI del Premier Giuseppe CONTE: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:35:00 GMT)

Governo - Pd vs M5s-Lega : “Non si governa con dirette Facebook”. E sul contratto : “Iniquo e pericoloso” : Attacchi al contratto di Governo M5s-Lega, definito “iniquo e pericoloso”, oltre alla conferma di un voto contrario al nascente esecutivo Conte. Il Pd ha attaccato il fronte gialloverde dopo le consultazioni con il premier incaricato: “Abbiamo confermato i nostri giudizi negativi rispetto a quello che è accaduto finora e alle scelte e ai contenuti del contratto firmato e promosso da M5S e Lega. Pensiamo non ci sia alcun ...

Zuckerberg - Facebook e ludopatia : non tutte le sostanze si iniettano : Mark ?Zuckerberg? Ha violato l’ingenuità degli utenti. Ha riferito al Congresso, ha riferito a Bruxelles, ha chiesto scusa. Del fatto che Facebook fosse gratis non s’è mai lamentato nessuno. Sì ma la privacy… ah bè… i dati, sì: è da quando abbiamo le mail “gratis” che le nostre parole sono filtrate (ecco perché le pubblicità di quello che navigavo in rete). All’utente, mica gliel’ha detto il ...

Morta Nonja - la scimmia pittrice star di Facebook : Lutto allo zoo di Vienna, dove si è spenta a 44 anni di età Nonja, una femmina di orangutan divenuta celebre per il suo talento nella pittura e per avere un