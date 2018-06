Facebook | la guardia di Finanza contesta al social network 300 milioni di evasione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 giugno 2018) Dopo i guai giudiziari per il caso Cambridge Analytica, oradeve tornare ad affrontare i suoi “problemi” con le tasse. Secondo ladidi Milano – riporta il Corriere della Sera – ilfondato da Mark Zuckerberg ha generato ricavi per circa 300di euro, tra il 2010 e il 2016, dalla vendita degli spazi pubblicitari in Italia. Ricavi mai dichiarati al Fisco. E che ora rischiano di costare salati:potrebbe dover versare allo Stato, tra tasse e sanzioni, circa 100di euro. Le indagini delle Fiamme gialle, si legge sul Corriere, sono iniziate nel dicembre 2012 sull’ipotesi che ilabbia allestito una “stabile organizzazione” per versare le tasse sui ricavi pubblicitari in Paesi in cui il sistema fiscale è più favorevole rispetto all’Italia. Dopo aver perquisito la sede ...