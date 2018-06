“Fa male | non resisto” In ospedale con forti dolori al pene

caffeinamagazine

(Di venerdì 1 giugno 2018) Per due lunghissimi e atroci mesi si era trovato a fare i conti con deiinsopportabili ai genitali, con frequente sanguinamento e una forte difficoltà a urinare. Il tutto a seguito di una notte di sesso finita nel peggiore dei modi della quale però, per vergogna, non aveva voluto dire niente ai medici. Finché non ce l’ha fatta più, terrorizzato all’idea che la situazione potesse addirittura peggiorare. Così, sofferente, si è presentato ine ha raccontato la sua bizzarra storia. L’uomo, 55 anni, si era ritrovato con il tappo di una penna nell’uretra dopo la serata decisamente sopra le righe, ma aveva cercato di sopportare non avendo il coraggio di raccontare a nessuno quanto gli era accaduto. Come spiega il Sun, tutto è successo in India: del paziente, le cui generalità non sono state diffuse per ovvie ragioni, si è occupato uno staff medico ...