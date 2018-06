F1 | alla Force India si dimette Mallya

Wolff ammette gli ordini di squadra alla Force India : Dopo quanto accaduto a Monaco e le dichiarazioni a fine gara, Toto Wolff ha ammesso di aver chiesto al pilota Force India, nonché junior Mercedes, Esteban Ocon di lasciar passare Lewis Hamilton. Come noto, il team “rosa” è motorizzato dalla Casa tedesca e dopo Monaco Ocon ha lasciato chiaramente intendere che in gara gli erano […] L'articolo Wolff ammette gli ordini di squadra alla Force India sembra essere il primo su ...

F1 - Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India : motivi legali alla base della sua decisione : Vijay Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India, il manager Indiano resta comunque azionista di maggioranza Colpo di scena in casa Force India, Vijay Mallya ha lasciato la carica di amministratore delegato del team. Dimissioni irrevocabili da parte del manager Indiano, artefice dello sbarco in Formula 1 della scuderia adesso in rosa. Mallya resta comunque azionista di maggioranza della squadra, uscendo però dal consiglio ...

F1 : la Force India pronta ad essere acquistata dalla Mercedes. Ci potrebbe essere anche un’alternativa… : Non è certo un mistero che le condizioni economiche della Force India non siano tra le migliori. Un problema che va avanti dal 2017 ed aggravatosi ulteriormente in questa stagione. E’ necessario quindi che il team venga rilevato da qualche gruppo, capace di garantire una sicurezza economica e finanziaria. Ebbene, le strade percorribili sarebbero due. La prima porta alla Mercedes e, vista la fornitura dei motori tedeschi di cui dispone la ...

L'assessore dell'Ambiente Donatella Spano ha partecipato - a Bruxelles - alla task force della Crpm - la Conferenza delle Regioni Periferiche e ... : Al centro del vertice lo scambio di buone pratiche di economia circolare e gestione dei rifiuti per le comuni problematiche che hanno Sardegna e Baleari, specialmente nei mesi di maggiore afflusso ...

L'Anm alla task force : 'Stop al controllo dei biglietti vicino al metrò' : 'Vietato controllare i biglietti sulle banchine del metrò, davanti alle scale mobili e negli atrii di stazione con spazi ridotti. A rischio l'incolumità dei passeggeri'. Bacchettata dei servizi Anm ...

Installa Le Google Apps Su MIUI 9 E Risolvi L’Errore Google Search Force Close : Ecco la guida completa per scaricare e Installare le Google Apps su qualsiasi firmware MIUI 9 e per risolvere il problema/errore di Google Search che va in Force Close. Installare le app di Google su MIUI 9 in modo facile e veloce: guida completa Installa Le Google Apps Su MIUI 9 Nuovo giorno, nuova guida dedicata […]

Formula 1 - alla Force India restano quattro settimane per evitare il fallimento : Anche in Formula 1 si possono mettere i bastoni tra le ruote. È quello che ha fatto la Williams tentando di buttare virtualmente fuori pista i concorrenti della Force India. Il team Indiano, quarto ...