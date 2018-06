Eventi Il 2 e il 3 giugno il Medioevo rivive a Brisighella tra duelli | musica e

Giugno 2018 - 10 date da ricordare tra anniversari ed Eventi : 1 Giugno In tutto il mondo si celebra oggi la Giornata Mondiale dedicata al latte. Nel 1967, usciva uno degli album più famosi della storia della musica: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’ottavo dei Beatles. Nello stesso giorno, trentotto anni fa, nasceva oggi negli Stati Uniti la CNN, il primo canale di all news al mondo. Oggi si celebra anche il decimo anniversario dalla scomparsa di Yves Saint Laurent. 2 Giugno Si celebra la ...

YOUNG SIGNORINO - VIDEO : GLI LANCIANO UN BICCHIERE E.../ Tutti gli Eventi di giugno : tappe a Torino e Milano : YOUNG SIGNORINO in concerto a Padova, VIDEO, gli LANCIANO un BICCHIERE e lui risponde con le rime. E' successo durante la festa studentesca organizzata ieri sera: il filmato dell'accaduto(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:04:00 GMT)

Eventi digitali da non perdere dal 4 al 10 giugno 2018 - : Dalle 19:00 a Roma presso LUISS ENLABS in Via Marsala 29/H si svolge il Meetup #AperiTech UX Book Club Roma Dalle 19.30 a Milano presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ...

Weekend a L'Aquila : Eventi dell'1 - 2 e 3 giugno 2018 : Alle 18 torna da Case Matte l'appuntamento con 'Aspettando le follie d'estate' : convegni e spettacoli di cultura e approfondimento. Degustazione di birre belghe e cibo iberico al Ristorante spagnolo ...

La "Cultura viene dal Mare" - serie di Eventi a Camerota dall'1 al 15 giugno : Nel nostro mare e nella nostra Area Marina Protetta si possono fare tante attività, dall'apnea alla vela, dagli spettacoli con le sirene alle visite guidate. Il calendario si arricchisce anche di ...

La 14esima di Biografilm Festival si svolgerà dal 14 al 21 giugno ma sarà preceduta da una serie di Eventi a misura di Follower : ... il cartellone di eventi live fuori sala di Biografilm che ogni anno anima il Parco del Cavaticcio di Bologna proponendo quotidianamente proiezioni, spettacoli, incontri e concerti, oltre a una ricca ...

Torna la Notte Bianca di Levanto - Eventi no stop dalla sera di sabato 2 giugno : ... alla sicurezza: 'Anche quest'anno, di concerto con i rappresentati delle forze dell'ordine presenti sul territorio e con gli organizzatori dei singoli spettacoli, metteremo in atto un controllo ...

Annunciato l’instore tour di Biondo per Déja Vu : tutti gli Eventi firma copie dal 10 giugno : L'instore tour di Biondo è finalmente ufficiale. Il giovane artista e ormai ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è pronto ad avviare la sua avventura discografica al di fuori del programma con gli eventi firma copie concepiti per il suo disco di debutto. I fan potranno incontrarlo a partire dal 10 giugno, a due giorni dal rilascio di Déja Vu e con un singolo già in radio dal 1° giugno, individuato in Roof Garden. Le date fino a ...

Roma - scienza protagonista in città con Eureka 2018 : Eventi fino al 3 Giugno : Molte novità ancora in calendario negli ultimi dieci giorni di Eureka! Roma 2018, la manifestazione, dedicata alla divulgazione e promozione scientifica che si conclude il prossimo 3 Giugno. Mai come in questa ultima parte bambini e ragazzi sono protagonisti delle numerose iniziative scientifiche in programma. Tra le novità a loro rivolte, due giornate speciali proposte dalla Fondazione Bioparco di Roma che dedica il 27 maggio all’evento ...

Domani Appia Day : fino al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche - tutti gli Eventi gratuiti : “Domani nel Lazio l’Appia Day. Faremo con famiglie e tutti gli appassionati di escursionismo un percorso sul tratto di Via Francigena del Sud che da Itri direzione Fondi, porterà alla scoperta della Regina Viarum nel territorio del Parco dei Monti Aurunci”. Lo ha annunciato Daniele Ruggieri, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE del Lazio “Si partirà Domani, Domenica 27 Maggio, alle ore 9 da Itri dalla chiesa della Madonna delle Grazie. Il ...

Eventi digitali da non perdere dal 28 maggio al 3 giugno 2018 - : ...00 a Milano presso l'Hotel Michelangelo in Piazza Luigi di Savoia, 6 si svolge Elastic Stack In A Day 2018 un evento di una giornata calato sui temi e sulle necessità che ruotano intorno al mondo ...

Da Mannarino a Uto Ughi : i grandi Eventi di Caffeina 2018. A Viterbo dal 22 giugno al 1 luglio : Da Mannarino a Uto Ughi: i grandi eventi di Caffeina Arrivano anche Eugenio Bennato, Gino Paoli, i Mamuthones e la Cairo Opera House Ballet Company L’hashtag di quest’anno all’insegna della musica: #girogirotondo Voce, chitarra e canzoni: è Alessandro Mannarino, il celebre cantautore folk rock romano, ad aprire la XII edizione di Caffeina Festival. Il 22 giugno 2018 la chitarra di Mannarino sarà in piazza San Lorenzo per “Mondo ...

Torna il Giugno Aglianese : oltre 70 Eventi divisi tra musica - cinema - teatro e street food : ... quest'anno si inizia il 25 maggio e si finisce il 2 luglio, che propone un calendario di eventi musicali, ospiti di calibro nazionale, film, spettacoli teatrali, eventi culturali, esposizioni e ...

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con Eventi a tutte le ore : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. In Sardegna di sera per un’ escursione naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle nel Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Emilia – Romagna escursione notturna sensoriale lungo gli antichi sentieri di Montescudo dove cercheremo di affinare la ...