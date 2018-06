Eurozona | il PMI cresce ai minimi in 15 mesi

Eurozona - delude il PMI : siamo ai minimi di un anno e mezzo : Arrivano brutte notizie per l'economia dell' Eurozona . Secondo gli ultimi dati pubblicati questa mattina, a maggio l'attività dell'intera area ha toccato i minimi da un anno e mezzo . A "raccontarlo" è l'Indice PMI IHS Markit Composito, che si è posizionato a maggio a 54,1 punti. Si tratta di un dato comunque maggiore della soglia che divide espansione da recessione, ma è in calo dai 55,1 punti di aprile e al di sotto anche delle previsioni del ...

Eurozona : Pmi manifatturiero scende a 55 - 5 punti a maggio - attese a 56 - 1 punti : Nella lettura preliminare di maggio il Pmi manifatturiero per la zona euro è sceso a 55,5 punti dai 56,2 della passata rilevazione. Gli analisti indicavano un dato pari a 56,1 punti .

Eurozona - scende ancora l'indice PMI : Teleborsa, - Ulteriore rallentamento della crescita economica dell' Eurozona nel mese di marzo. La lettura media del l'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi decelera anche se ...

