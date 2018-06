Eurosintex protagonista del SUM2018 e di Ride Green | il progetto di sostenibilità del

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Si è appena concluso un maggio da ricordare per, leader in Italia nella produzione e distribuzione di contenitori per la raccolta dei rifiuti e di sistemi integrati per l’ecologia. L’azienda bergamasca ha infatti preso parte a due iniziative di grande prestigio nazionale e internazionale come l’edizione 101 del Giro d’Italia grazie al, e al, simposio in programma a Bergamo con oltre 200 delegati provenienti da 40 paesi diversi che hanno dibattuto su Urban Mining ed economia circolare. Chris Froome non è stato l’unico vincitore del Giro d’Italia appena concluso. A vincere quest’anno è stato anche l’ambiente e lagrazie al, che ha gestito la raccolta differenziata nelle 18 tappe italiane della Corsa Rosa. Per il secondo anno consecutivoè stata partner del, fornendo tutti contenitori per la ...