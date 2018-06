Euro under 19 - azzurri con Finlandia - Norvegia e Portogallo : Saranno i padroni di casa della Finlandia gli avversari della Nazionale under 19 nella partita d’esordio della fase finale del Campionato Europeo under 19 in programma in Finlandia dal 16 al 29 luglio. Questo il responso dell’urna da cui sono state estratte, oggi a Vaasa, le squadre che compongono i due gironi della rassegna continentale. Gli azzurrini, oltre alla Finlandia, formano insieme a Portogallo e Norvegia il gruppo A, mentre ...

Europei Under 17 : Italia ko ai rigori : Si ferma sul dischetto la corsa dell’Italia all’Europe Under 17: nella finale di Roterham, l’Olanda ha conquistato il titolo ai rigori, 6-3 il risultato finale. I tempi regolamentari si erano conclusi 2-2, gli azzurri avevano recuperato il vantaggio di Maduro a inizio ripresa in tre minuti, con Ricci e Riccardi, ma un errore difensivo ha consentito a Brobbey il pari. Poi dal dischetto due errori in avvio degli azzurrini, e ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : 0-0. Gli azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

L'Italia Under 17 batte il Belgio 2-1 e va in finale all'Europeo : Roma, 17 mag. , askanews, Cinque anni dopo la finale dell'Europeo persa ai rigori con la Russia, la Nazionale Under 17 supera 2-1 il Belgio e conquista la seconda finale della sua storia. Domenica a ...