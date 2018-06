Euro und Tabù

Euro under 19 - azzurri con Finlandia - Norvegia e Portogallo : Saranno i padroni di casa della Finlandia gli avversari della Nazionale under 19 nella partita d’esordio della fase finale del Campionato Europeo under 19 in programma in Finlandia dal 16 al 29 luglio. Questo il responso dell’urna da cui sono state estratte, oggi a Vaasa, le squadre che compongono i due gironi della rassegna continentale. Gli azzurrini, oltre alla Finlandia, formano insieme a Portogallo e Norvegia il gruppo A, mentre ...

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari parte in rialzo Euro stabile sotto 1 - 61 dollari : Apertura in netto calo sotto i 270 punti base per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Goldman Sachs : febbre spread BTP-Bund - ecco di quanto potrebbe scendere l'Euro : L'aumento delle tensioni sui mercati italiani - rinnovato nella sessione odierna con il balzo dello spread BTP-Bund oltre la soglia di 200 punti base - potrebbe avere ripercussioni sull'euro, anche se ...

Europei Under 17 : Italia ko ai rigori : Si ferma sul dischetto la corsa dell’Italia all’Europe Under 17: nella finale di Roterham, l’Olanda ha conquistato il titolo ai rigori, 6-3 il risultato finale. I tempi regolamentari si erano conclusi 2-2, gli azzurri avevano recuperato il vantaggio di Maduro a inizio ripresa in tre minuti, con Ricci e Riccardi, ma un errore difensivo ha consentito a Brobbey il pari. Poi dal dischetto due errori in avvio degli azzurrini, e ...

Europeo Under 17 : l'Italia perde ai rigori contro l'Olanda ma è da applausi : Maduro, Gravenberch , dal 69' Brobbey, , Burger; Ihattaren, Redan, Tavsan , dal 64' Summerville, LA CRONACA: 73' - Pareggio Olanda: segna Brobbey svettando in area con un bel colpo di testa. 62′...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : 0-0. Gli azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

Oggi la Nazionale italiana gioca la finale dell’Europeo Under-17 : Questa sera a Rotherham, in Inghilterra, l'Italia può vincere il titolo europeo di categoria nella finale contro l'Olanda The post Oggi la Nazionale italiana gioca la finale dell’Europeo Under-17 appeared first on Il Post.