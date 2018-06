EUR USD | un recupero dal fiato corto Puntare ancora sul dollaro

Analisi Tecnica : EUR /USD del 31/05/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1668. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : EUR /USD del 30/05/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il cross Euro / Dollaro USA , portandosi a 1,1662. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : EUR /USD del 30/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove al rialzo il cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1627, con un aumento dello 0,70%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : EUR /USD del 29/05/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Peggiora la performance del cross Euro / Dollaro USA , con un ribasso dello 0,66%, portandosi a 1,1546. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con ...

EUR/USD travolto dalla crisi italiana : la discesa non è finita : ... come anticipato prima, ad alimentare le vendite sono i timori legati alla situazione politica dell'Italia e della Spagna. Gli investitori sono preoccupati perchè ad essere in difficoltà sono due ...