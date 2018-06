Ermal Meta a Tirana riceve le chiavi della città dal sindaco | “Un grande artista e un

La Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti il 30 maggio in tv : in campo anche Riki - Ermal Meta e Benji e Fede : Questa sera su Rai Uno la Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti contro i Campioni del Sorriso: il tradizionale evento sportivo andrà in onda mercoledì 30 maggio dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La ventisettesima edizione della Partita del Cuore, quest'anno, è totalmente dedicata a Fabrizio Frizzi, conduttore Rai scomparso a marzo. Infatti, il ricavato dalla Partita di questa sera a Genova sarà devoluto all'Airc, associazione ...

Il programma di Radio City Milano 2018 con Ermal Meta - Fabrizio Moro - Emma Marrone e molti altri : Il programma di Radio City Milano 2018 prevede interviste e showcase di alcuni degli artisti italiani più apprezzati e seguiti del momento. Si terrà in Piazza del Cannone a Milano la nuova edizione di Radio City Milano, che dal 1 al 3 giugno proporrà una serie di incontri e showcase con alcuni degli artisti italiani ospiti del Festival internazionale dedicato al mondo della Radio. Radio italiane ed internazionali sono attesa a Milano per i ...

La grinta di Ermal Meta con Dall’Alba Al Tramonto a sorpresa ad Amici prima del “tour fino a fine anno” (video) : L'esibizione a sorpresa di Ermal Meta con Dall'Alba Al Tramonto durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi, domenica 27 maggio su Canale Cinque. Il cantautore di origini albanesi ha presentato in diretta il nuovo singolo estratto dall'album Non Abbiamo Armi, terzo disco da solista, rilasciato a febbraio. Una chiusura in bellezza, quella di ieri sera ad Amici di Maria De Filippi, con la carica e l'energia di Ermal Meta in Dall'Alba Al ...

Emma Muscat duetta con Annalisa in semifinale con i complimenti di Ermal Meta (video) : Emma Muscat duetta con Annalisa per la semifinale di Amici di Maria De Filippi. La giovane artista della squadra bianca ha dovuto misurarsi con una delle più grandi voci degli ultimi anni, ricevendo i complimenti di alcuni membri della giuria esterna. Il brano scelto per la prova, svolta nella prima parte del programma, è Il mondo prima di te che Annalisa ha portato in gara al Festival di Sanremo 2018 nel quale si è piazzata al 3° posto ...

Anche Ermal Meta ai Wind Music Awards 2018 all’Arena di Verona : info e ultimi biglietti disponibili : Anche Ermal Meta ai Wind Music Awards 2018, le serate estive dei premi alla Musica italiana ed internazionale. Un anno di straordinari successi per il cantautore di Fier, dalla vittoria al Festival di Sanremo al sold out del Forum di Assago e l'Eurovision Song Contest: Ermal Meta, a poche settimane dal tour, celebra un anno di soddisfazioni e grande affetto da parte del pubblico. Nella suggestiva e storica cornice dell'Arena di Verona, ...

La notte è un’alba è il nuovo singolo di Red Canzian scritto da Ermal Meta : audio e testo : Il nuovo singolo di Red Canzian è La notte è un'alba. Il brano arriva in rotazione radiofonica dal 25 maggio e porta la firma di Ermal Meta, ormai avviato a una carriera da solista di grande successo. Il brano rappresenta un nuovo estratto da Testimone del tempo, disco che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel quale ha gareggiato con Ognuno ha il suo racconto. La notte è un'alba è anche inserito ...

Prime curiosità sul tour di Ermal Meta in estate - tante sorprese per ogni concerto : “Ho preparato scalette diverse” : Svelate le Prime curiosità sul nuovo tour di Ermal Meta in estate, in partenza il 28 giugno da Fiorenzuola D'Arda in provincia di Piacenza. Dopo l'anteprima al Forum di Assago a Milano con il concerto evento del 28 aprile, Ermal Meta torna a calcare i palchi delle principali città italiane! Rientrato da poco dall'esperienza a Lisbona all'Eurovision Song Contest, dove con Fabrizio Moro ha conquistato il quinto posto della classifica finale, ...

Ermal Meta ha pubblicato il videoclip di “Dall’alba al tramonto” : <3 The post Ermal Meta ha pubblicato il videoclip di “Dall’alba al tramonto” appeared first on News Mtv Italia.

Uno speed date romantico con Ermal Meta nel video di Dall’Alba Al Tramonto - secondo singolo da Non Abbiamo Armi : Finalmente disponibile online il video di Dall'Alba Al Tramonto di Ermal Meta, secondo singolo estratto dal fortunato album Non Abbiamo Armi, rilasciato lo scorso febbraio durante il Festival di Sanremo. Il singolo è in rotazione radiofonica dal 20 aprile e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Realizzato dalla Slim Dogs Production come per gli altri videoclip di Meta, Dall'Alba Al Tramonto è ambientato in un ...

Annalisa - Ermal Meta - Fabrizio Moro tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 con Emma Marrone e Lo Stato Sociale : il programma : Tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 figurano i vincitori in carica del Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Non sono gli unici artisti italiani attesi a Milano per la nuova edizione del Festival dedicato al mondo delle Radio. Tra i presenti, anche Lo Stato Sociale, secondi classificati nella stessa edizione del Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni. Dallo scorso Festival della Canzone Italiana anche Annalisa ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro eredi di Vasco Rossi insieme a Ultimo e Caparezza : “Convinti e convincenti” : Chi sono gli eredi di Vasco Rossi? La nuova generazione di cantautori piace molto al rocker di Zocca, che in un'intervista al Quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, Vasco Rossi ha indicato i suoi "eredi" musicali. Si tratta del rapper Caparezza, della coppia di cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro e del vincitore delle Nuove proposte di Sanremo Ultimo. In un panorama musicale vasto e piuttosto ibrido qual è quello italiano, Vasco Rossi ha ...

Il sogno di Ermal Meta a Verissimo dopo il successo di pubblico a Eurovision 2018 (video) : Ermal Meta a Verissimo racconta sogni ed esordi di una carriera che non intende arrestarsi. Reduce da Eurovision Song Contest, al quale ha partecipato con Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Il televoto ha determinato una rimonta senza precedenti che li ha portati fino al 5° posto (qui il video della sua partecipazione al programma). Giunto nel salotto di Silvia Toffanin, Ermal Meta ha raccontato dei suoi esordi ma anche del grande ...

Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla : tra rap e pop - i consigli di Ermal Meta ed Elisa (video) : Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla il 19 maggio ad Amici 2018. La settima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con la finale del circuito ballo e con l'eliminazione immediata di un ballerino che non potrà continuare il percorso intrapreso nel programma, portandosi a casa un premio di consolazione. La prima fase viene saltata ancora una volta: i docenti non hanno la possibilità di fermare concorrenti e tutti possono proseguire ...

Una sorpresa per Carmen al 7° serale - con i complimenti di Ermal Meta per una voce che “spacca” (video) : La sorpresa per Carmen al 7° serale ha commosso la giuria esterna. La giovane cantante della squadra blu ha iniziato la sua competizione con la prova comparata che ha disputato con Emma Muscat, per poi ricevere i complimenti di Ermal Meta che l'ha trovata molto centrata. La Ferreri è stata poi condotta da Maria De Filippi di fronte al LED, nel quale ha potuto vedere la sorpresa organizzata da suo padre, sempre costretto lontano da casa per ...