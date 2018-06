Encelado ed Europa nel Pacifico | le acque delle Hawaii al centro del progetto Subsea

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Esplorazione oceanica e spaziale in tandem a oltre 900 metri di profondità nell’Oceano, con lo scopo di esaminare criticità ed individuare nuove tecnologie per future missioni di esplorazione planetaria in cerca di forme di vita: è questo il fulcro del(Systematic Underwater Biogeochemical Science and Exploration Analog) della Nasa. Il, coordinato dall’Ames Research Center della Nasa, coinvolge anche altre istituzioni scientifiche e accademiche, come la Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) e l’Ocean Exploration Trust. Teatrooperazioni – spiega Global Science – sarà l’isola di, nota anche come Big Island, la maggiore e la più orientale dell’arcipelago. A circa 35 chilometri al largo della costa sudorientale dell’isola, si trova il vulcano sottomarino Lo’ihi, che rientra nella categoria dei seamounts, vale a ...