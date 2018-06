ELEONORA GIORGI Spettacolo | droga | P2 | le 7 vite artistiche dell' attrice Matrix

ELEONORA Giorgi/ Spettacolo - droga - P2 : e ora la voglia di chiudersi in un convento (Matrix Chiambretti) : Eleonora Giorgi, l'attrice ormai da tempo ha dichiarato l'intenzione di lasciare per sempre il mondo dello Spettacolo per andare a chiudersi dentro a un convento. (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : Maria Gonzalez domina la 20km - ELEONORA GIORGI stupenda quinta. Palmisano in difficoltà : Maria Guadalupe Gonzalez ha confermato il pronostico della vigilia e ha vinto la 20km femminile ai Mondiali a squadre di marcia. A Taicang (Cina) la messicana si è confermata la marciatrice più in forma del momento dopo aver già vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2017. La 29enne si è imposta con il tempo di 1h26:38: decisiva la micidiale progressione messa in atto negli ultimi cinque chilometri grazie alla quale ha ...

Atletica - Mondiali Marcia 2018 : i convocati dell’Italia. Presenti Antonella Palmisano - ELEONORA GIORGI - Marco De Luca e Giorgio Rubino : La Direzione Tecnica Federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo di Marcia a squadre, in programma sabato 5 e domenica 6 maggio a Taicang, in Cina. L’Italia parteciperà con 19 atleti, 12 uomini e 7 donne, compresi i 4 giovani in gara tra gli under 20 (Nicolas Fanelli, Davide Finocchietti, Riccardo Orsoni e Valeria Disabato). Tra i convocati spicca la presenza nella 20 km femminile di Antonella Palmisano, ...

Atletica - l’Italia si mette in marcia : ELEONORA GIORGI vince a Podebrady - Antonella Palmisano seconda a Rio Maior : Ottimo sabato per l’Italia di Atletica leggera che ha saputo mettersi in luce nelle prove di marcia. Eleonora Giorgi ha vinto la 20km di Podebrady (Repubblica Ceca), tradizionale appuntamento internazionale. La 28enne lombarda ha dettato il passo dall’inizio alla fine imponendosi in 1h28:49: si tratta del suo miglior tempo nelle ultime due stagioni. Dopo aver completato i primi cinque chilometri in 22:04, l’azzurra è transitata ...

Atletica - l’Italia si mette in marcia : ELEONORA GIORGI vince a Pontebrady - Antonella Palmisano seconda a Rio Maior : Ottimo sabato per l’Italia di Atletica leggera che ha saputo mettersi in luce nelle prove di marcia. Eleonora Giorgi ha vinto la 20km di Podebrady (Repubblica Ceca), tradizionale appuntamento internazionale. La 28enne lombarda ha dettato il passo dall’inizio alla fine imponendosi in 1h28:49: si tratta del suo miglior tempo nelle ultime due stagioni. Dopo aver completato i primi cinque chilometri in 22:04, l’azzurra è transitata ...

ELEONORA GIORGI e Samuel Peron/ La coppia spera nel ripescaggio (Ballando con le Stelle 2018) : Eleonora Giorgi e Samuel Peron sono stati eliminati dalla gara di Ballando con le Stelle 2018 nella scorsa puntata. L'attrice confida nel ripescaggio per tornare in gara. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:16:00 GMT)

ELEONORA GIORGI - Ballando con le stelle / Sono venuta a Ballando dopo aver perso il mio cane (Sabato Italiano) : L'attrice Eleonora Giorgi vuole farsi trovare preparata in casa di ripescaggio a Ballando con le stelle. Prima di fare la sua comparsa nella nuova puntata, sarà ospite di Sabato Italiano. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:53:00 GMT)

ELEONORA Giorgi/ Chi è la madre di Paolo Ciavarro - eliminata a Ballando con le Stelle : Eleonora Giorgi, l'attrice ospite nel salotto di Canale 5 dopo la bellissima esperienza a Ballando con le Stelle 2018 dove spera anche di essere ripescata. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:27:00 GMT)

Ballando con le Stelle - quarta puntata nel ricordo di Frizzi : fuori ELEONORA Giorgi : Ballando con le Stelle | Diretta quarta puntata [live_placement] Ballando con le Stelle | Anticipazioni 31 marzo 2018Ballando con le Stelle in onda in un sabato di 'passione' per Milly Carlucci e non solo per l'imminente Pasqua: a meno di una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, la Carlucci aveva chiesto alla Rai di non andare in onda, ma ci sono "obblighi aziendali" da rispettare, come ha spiegato la conduttrice stessa via FB. ...

Ballando con le Stelle 2018 : Zazzaroni non ne vuole sapere e dà un altro zero a Ciacci-Todaro. La Guetta fa il miracolo - ELEONORA GIORGI no e viene eliminata : Ballando con le Stelle 2018 Iniziata dal commosso ricordo di Fabrizio Frizzi, la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 risolleva il polverone tra Ivan Zazzaroni e la coppia Ciacci-Todaro. Dopo essere ricorso ai ripari una settimana fa, il giurato torna a ribadire il suo pensiero: “Devono ballare di coppia”. Per questa ragione, il duo si becca di nuovo uno zero, a fronte degli altri (esagerati) voti dei colleghi di ...

ELEONORA GIORGI e Samuel Peron/ Il paragone con Paddy Jones : "Ci vediamo fra 20 anni" (Ballando con le stelle) : Eleonora Giorgi e Samuel Peron ritornano sulla pista di Ballando con le Stelle ripartendo dal primo posto della scorsa settimana, ottenuto grazie a 50 punti di bonus.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:47:00 GMT)