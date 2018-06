Eleonora Brigliadori è morta | oggi è Aaron Noel Il nome spirituale dopo il

Eleonora Brigliadori - ecco perché dal febbraio del 2017 non si chiama più Eleonora Brigliadori ma Aaron Noel : Lo sapevate che Eleonora Brigliadori è “morta” nel febbraio 2017 ? Proprio così. L’attrice e showgirl televisiva, più di un anno fa ha annunciato il suo decesso tramite un lungo comunicato stampa che recitava così: “Oggi Eleonora Brigliadori muore, uccisa dalle calunnie più mostruose che possano essere concepite contro un’individualità umana”. Da quel momento in poi, sulla sua pagina Facebook, ogni contributo viene firmato con uno ...

Chi è Gabriele Gilbo - il figlio di Eleonora Brigliadori : Gabriele Gilbo è il figlio di Eleonora Brigliadori e uno dei concorrenti di Pechino Express. Alto, moro e sportivo, nonostante il fisico da modello e una bellezza che non passa inosservata, Gabriele Gilbo è sempre rimasto lontano dal mondo dello spettacolo. Il ragazzo è frutto dell’amore della conduttrice e attrice per Claudio Gilbo , noto imprenditore, da cui ha avuto anche Maria Teresa e Beatrice. Gabriele è molto legato alle sorelle, che ...

Pechino Express - ecco concorrenti della prossima edizione : da Adriana Volpe e Marcello Cirillo a Eleonora Brigliadori : Gli zaini dei viaggiatori sono quasi pronti per esser messi in spalla. Il viaggio del cast di Pechino Express, edizione numero sette, partirà logisticamente il 22 giugno prossimo, mentre su Rai 2 lo si vedrà montato ad hoc solo a fine settembre con la confermata conduzione di Costantino della Gherardesca. La rotta? Secondo le indiscrezioni, il reality più avventuroso della tivù sbarcherà per la prima volta in Africa: Marocco, Tanzania e Sud ...