Elenco ministri governo Conte | chi sono? I nomi Ultime notizie | Di Maio il più giovane

Governo Conte : da Tria a Moavero - ecco l’ Elenco di tutti i ministri : La squadra di Governo giurerà oggi pomeriggio al Colle, lunedì e martedì si presenterà alle Camere per la fiducia. Nella compagine economica il professor Tria , favorevole alla parziale monetizzazione del deficit per finanziare un piano europei di investimenti, mentre Savona va agli Affari europei. Giulia Grillo (Salute) contraria all’obbligo dei vaccini, i Cinque Stelle si assicurano le Infrastrutture...

Governo Cottarelli - l’Elenco dei ministri e il voto di fiducia : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli è salito in mattinata al Quirinale con la lista dei ministri pronta per esser sottoposta al capo dello Stato. Una lista snella e rigorosamente tecnica: i ministri non si presenteranno alle prossime elezioni. L’ex-direttore del Fondo Monetario Internazionale, oltre all’incarico di presidente del Consiglio, terrà per sè l’interim del ministero dell’Economia. Agli Esteri, Elisabetta ...