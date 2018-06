Ecco i canali Sky in arrivo sul digitale terrestre : Roma, 1 giugno (AdnKronos) – Arrivano i canali Sky sul digitale terrestre. In virtù dell’accordo commerciale siglato lo scorso 30 marzo tra Mediaset e Sky Italia, dal 5 giugno alcuni canali di cinema, serie tv, intrattenimento e sport finora disponibili solo su Sky saranno visibili anche sulla piattaforma pay Premium attiva sul digitale terrestre. In particolare, saranno 7 i canali Sky che andranno ad arricchire l’offerta ...

Premium su Sky : Ecco i nuovi canali Mediaset inclusi nell’offerta del satellite : Sky, Mediaset Premium nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull’emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, senza costi aggiuntivi sui listini, come effetto del duplice accordo commerciale siglato lo scorso marzo tra il Biscione e Sky. Dopo che, già nell’aprile scorso, su Sky si erano accesi i primi canali Premium, ora – a partire dal 4 giugno prossimo ...

Sky su Premium : Ecco l’offerta dei canali satellitari sul digitale terrestre di Mediaset : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Premium Cinema da oggi su Sky - Ecco come cambia la numerazione dei canali : In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di Cinema finora disponibili solo su Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo. Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky, che propone una scelta di grandi film mai così completa: ai 12 canali di Sky Cinema ...

Su Mediaset Premium si accendono i primi canali Sky. Ecco cosa trasmettono : Mediaset Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset porta i primi risultati per i telespettatori e non solo. A partire dalla giornata di oggi, tre canali vetrina della pay tv sono visibili su Premium, dando di fatto il via alla partnership tra le due emittenti. Sky su Premium: la programmazione di Sky Uno e Sky Sport Un canale è Sky Uno, che va a collocarsi al 318 della numerazione LCN e viene trasmesso dal Mux Mediaset 5, insieme ...

I canali Sky su Premium sono arrivati. Ecco cosa trasmetteranno : Spazio anche ad altri sport: per il Super Rugby sono previsti due match in diretta e ogni notte i Playoff del basket NBA. Sky punta tantissimo sullo sport, e per ingolosire i clienti Premium proporrà ...

NASA TV HD e NASA TV Ultra HD trasmessi dai satelliti Eutelsat : Ecco come ricevere i canali : Eutelsat Communications, uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato oggi che i canali NASA in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) vengono trasmessi per la prima volta in chiaro attraverso i suoi satelliti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Africa Sub-Sahariana. I telespettatori delle regioni interessate potranno godere delle spettacolari immagini del programma spaziale statunitense, che ...

Ventura : "Eccomi - son tornata e non più in canali di nicchia" : Di certo lei è una delle grandi novità di questa edizione: Simona Ventura nella commissione esterna di Amici. 'Penso che il 90 per cento delle mie colleghe, anzi forse il 99 per cento, non avrebbe ...

Accordo Sky e Mediaset : come cambia la televisione. Ecco i canali in più - gratis : L'Accordo raggiunto ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset per 'scambiarsi' i canali è davvero importante. Permetterà agli abbonati Sky di tornare a vedere sul satellite Canale 5, Italia 1, e Retequattro ...