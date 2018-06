Ecco chi è Elisabetta Trenta | il nuovo ministro della Difesa

Nati oggi : Ecco chi compie gli anni in giugno : 1 giugno Festa nel mondo del cinema e della musica: Morgan Freeman compie 81 anni e festeggia nello stesso giorno di Orietta Berti (73 anni), Heidi Klum (45 anni) e Alanis Morrissette (44 anni). 2 giugno Triplo compleanno nella giornata di oggi: Charile Watts compie 76 anni, Sergio Aguero compie 30 anni, mentre Giulia Michelini ne fa 33 anni. 3 giugno Auguri a Maurizio Mattioli che compie 68 anni, nello stesso giorno di Checco Zalone (41 anni) e ...

Sarri : la panchina del Chelsea è lontana - Ecco i motivi : La panchina del Chelsea appare più lontana per Maurizio Sarri, che rischia di pagare carissimi vecchi insulti omofobi rivolti a Roberto Mancini. Nel quotidiano aggiornamento sul nome del prossimo manager dei Blues, oggi la stampa britannica sembra convinta che l’ex tecnico del Napoli – da settimane indicato come il favorito – sia destinato a non approdare a Londra. Tutta colpa di una lite a bordo campo di qualche anno fa con ...

Eleonora Brigliadori - Ecco perché dal febbraio del 2017 non si chiama più Eleonora Brigliadori ma Aaron Noel : Lo sapevate che Eleonora Brigliadori è “morta” nel febbraio 2017? Proprio così. L’attrice e showgirl televisiva, più di un anno fa ha annunciato il suo decesso tramite un lungo comunicato stampa che recitava così: “Oggi Eleonora Brigliadori muore, uccisa dalle calunnie più mostruose che possano essere concepite contro un’individualità umana”. Da quel momento in poi, sulla sua pagina Facebook, ogni contributo viene firmato con uno ...

Pechino Express 7 : Ecco il cast completo della nuova edizione 2018 : Le coppie sono complete ed è tutto per la partenza verso l'Africa, palcoscenico del nuovo viaggio del reality condotto da Costantino della Gherardesca,

Uno Mattina - ultimi giorni : Ecco chi prenderà il posto di Franco Di Mare questa estate : Tempo d'estate su Rai1: Uno Mattina è pronto a chiudere i battenti in vista della nuova stagione. Dovremo attendere settembre per rivedere Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi insieme alla...

Masterchef 2018 - Ecco chi sostituirà Antonia Klugmann in giuria : Antonia Klugmann ha annunciato l’addio al programma qualche giorno fa: niente più Masterchef per la chef, che vuole dedicarsi al suo ristorante. E chi arriva al suo posto? Giorgio Locatelli. Sarà lui ad affiancare Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo. In molti si chiederanno “chi è”, anche se gli appassionati del cooking show di SkyUno hanno avuto modo di vederlo come “giudice speciale”. Giorgio è lo chef della ...

Un caracal arriva allo zoo - Ecco Achille : NAPOLI. Achille è un bellissimo esemplare di caracal di tre anni, arrivato recentemente allo Zoo di Napoli e proveniente da un centro di recupero olandese. Per lui veterinari e keeper dello zoo hanno ...

Fca - Ecco il piano industriale 2018-2022. Tutte le novità marchio per marchio : Sergio marchionne risponderà alle domande di giornalisti e analisti finanziari solo alla fine della giornata dedicata alla presentazione del nuovo piano industriale 2018-2022 di FCA: il suo intervento avverrà a borse chiuse, per evitare indesiderate ripercussioni sul titolo (che stamane viaggiava verso i massimi storici). Tuttavia, una prima risposta marchionne l’ha già data col suo abbigliamento: stamane il manager italocanadese ha aperto i ...

Camila Cabello ha disinstallato i social dallo smartphone : Ecco chi si prende cura dei suoi account : "Fa una grande differenza non averli a portata di mano" The post Camila Cabello ha disinstallato i social dallo smartphone: ecco chi si prende cura dei suoi account appeared first on News Mtv Italia.

Uno studente chiama Conte mezz'ora prima dell'incarico : 'Ecco di cosa abbiamo parlato' : C., 17 anni e una forte passione politica, non ha rinunciato all'ultimo tentativo e ha chiamato Conte pochi minuti prima della salita al Colle. 'Mi incuriosiva scoprire cosa aveva votato al ...

Governo Conte - Ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Mirko Scarcella - chi è il guru social di Gianluca Vacchi / “Ecco come diventare ricchi grazie ad Instagram” : Mirko Scarcella, fautore del fenomeno Gianluca Vacchi, spiega al settimanale Spy come ottenere successo e denaro grazie ai social network. I suoi consigli.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Amazon espelle chi fa troppi resi : Ecco i casi italiani : Anche in Italia Amazon ha espulso diversi utenti per aver restituito troppi articoli acquistati. Questa è la motivazione ufficiale che, però, diversi lettori di Repubblica contestano. Dopo l'articolo ...

Governo Conte - Ecco chi sono veramente i ministri : dai “politici” come Di Maio - Salvini - Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...