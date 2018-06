EasyAcc Mini USB Ventilatore | la salvezza per l’estate!

chimerarevo

: ECCO COME COMBATTERE L'ESTATE CALDA!!! Mini ventilatore USB EasyAcc: - chimerarevo : ECCO COME COMBATTERE L'ESTATE CALDA!!! Mini ventilatore USB EasyAcc: - consigliacq : ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #8: EasyAcc mini ventilatore portatile, da esterno e da scrivania con manico… - consigliacq : ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #7: EasyAcc mini ventilatore portatile, da esterno e da scrivania con manico… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il miglior modo per combattere il caldo torrido è vivere perennemente in piscina, in mare oppure affidarsi a una soluzione economica e intelligente come ilUSB di. Si tratta di un prodotto molto semplice, con base in alluo regolabile fino a 135 gradi, che è dotato di cavo USB che può essere collegato al vostro PC fisso, portatile, caricabatteria a muro oppure una Power Bank. Piccolo ma potente Dotato di doppio motore, ilUSB didispone di 3 pale rotanti in direzioni opposte alle 5 pale posteriori, con possibilità di impostare due livelli di intensità delle ventole. Il punto a favore di questo prodotto è quello di essere molto silenzioso ma anche economico. Molto leggera, pesa appena 281 grammi, è facilmente trasportabile anche grazie alle sue dimensioni di 112 x 117 x 100 mm. Potete acquistarlo su Amazon scontato del 20% grazie ...