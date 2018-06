E' nato il governo Conte I ministri hanno giurato al Quirinale

E' nato il governo Conte - i neo ministri hanno giurato davanti a Mattarella : 'E di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione' la formula letta dai componenti dell'esecutivo Lega-M5s -

È nato il governo Lega-M5S - Conte e ministri hanno giurato di fronte al presidente Mattarella : “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dando vita al governo Lega-M5S....

Governo - Di Maio : “Non faccio annunci - sono al lavoro per creare lavoro”. Bonafede : “Emozionato - sfida importante” : “Grandissima giornata da ora a lavoro per creare lavoro lavoro per chi non ce l’ha, per chi ce l’ha ma è senza dignità e per gli imprenditori che fanno girare l’economia”. Queste le prime parole di Luigi Di Maio che tra poche ore sarà ufficialmente ministro dello Sviluppi Economico, lavoro e Politiche Sociali. “Non faccio annunci – afferma Di Maio alla domanda su quale potrebbe essere il suo primo ...

Il Governo è nato - ora riveda la comunicazione : Ora che abbiamo finalmente un Governo, possiamo fermaci per un momento a riflettere sulla fenomenologia della comunicazione della classe politica vecchia e nuova in questo passaggio che si è dimostrato assai complesso.È ora in sella il "Governo del cambiamento" come suole ripetere ad ogni piè sospinto Luigi di Maio proprio in un'era di grandi cambiamenti nella comunicazione, dovuti in gran parte all'avvento del web, ...

Al via il governo M5s-Lega - alle 16 il giuramento - Conte : sono emozionato : A 88 giorni dalle elezioni nasce il governo Conte sull'intesa M5s-Lega . I ministri sono 18, tra loro 5 donne . Salvini e Di Maio vicepremier, Tria all'Economia e Savona agli Affari Europei. Moavero agli Esteri. alle 16 il giuramento al Quirinale, poco prima del tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica. "Un po' emozionato lo sono", ha ...

Piazza Affari brinda a nuovo governo - Ftse Mib sale del 2% trainato dai bancari. Brilla Banco Bpm - attesa per piano Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli Affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e ...

È nato il governo Conte. Ecco tutti i ministri : E' stato l'incarico più breve della storia della Repubblica italiana. Ma in fondo, dopo 86 giorni in cui di stranezze se ne sono viste di ogni tipo, anche questo ha una sua logica. Giuseppe Conte ha ricevuto il secondo incarico nel giro di una settimana, e stavolta lo ha portato a termine con succes

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - “65 turisti su 100, dei 19 milioni e mezzo che arrivano ogni anno in Veneto, sono stranieri. Non solo, la loro permanenza è superiore alla media con il 68% di incidenza sul totale delle presenze, e ancora più 'prezioso' è il turista tedesco che vale un quarto della fet

Governo Cottarelli - i numeri non ci sono : si va verso il voto in un clima avvelenato : Al voto "dopo agosto" con un Governo "completamente neutrale" che accompagni il Paese alle urne senza che né il premier incaricato ieri da Sergio Mattarella al Quirinale, né i ministri -...

