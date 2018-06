E che governo sia Da oggi | però | contano solo i fatti

Governo - Varoufakis : ‘L’euro è una casa in fiamme. Fate le riforme che servono - se Merkel dice no sarà lei a distruggerlo’ : “Se sei in una casa in fiamme senza vie di uscita, la prima cosa da fare è cercare di spegnere il fuoco“. Che, per Yanis Varoufakis, vuol dire andare a Bruxelles con proposte concrete su come cambiare le regole. “Ma se Berlino risponde Nein, non resta che procedere a livello nazionale con le riforme necessarie per non morire lentamente asfissiati. A quel punto sarà la Merkel a dover decidere di buttar fuori il Paese e ...

Governo : Rosato - Salvini? più show da sceriffo che capacità su problemi : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Salvini sarà un ministero dell’Interno più inteso alla spettacolarizzazione del ruolo di sceriffo che a risolvere i veri problemi. Lo dimostra l’annuncio del taglio ai fondi per l’accoglienza. Che risolve? La dice tutta sulla dose di demagogia di questo Governo”. Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale. L'articolo Governo: Rosato, Salvini? più show da sceriffo che capacità su ...

Governo - Santanchè : “Nessuna fiducia per dare soldi a chi sta sul divano. Questo non è cambiamento - si torna indietro” : “daremo fiducia al Governo sui provvedimenti previsti dal programma del centro-destra ma non certo per dare soldi a chi sta sul divano”, così Daniela Santanchè intervistata questa mattina alla presentazione della mobilitazione nazionale indetta da Fratelli d’Italia con una raccolta firme per promuovere la Repubblica Presidenziale. “Questo non è il Governo del cambiamento, solo 5 donne su 18 ministri e un solo ministero ...

Governo - Mulè (FI) scherza sul ministro Tria : “È la gioia mia”. Poi : “Non è nostro - la sua storia è scritta. Lo giudicheremo sui fatti” : “Il ministro all’Economia Giovanni Tria? Che volete che vi dica, è la gioia mia”. Così, Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Forza Italia, sul passato del prossimo titolare del dicastero di via XX Settembre, molto vicino all’ex capogruppo alla Camera azzurro Renato Brunetta. Poi, ha precisato: “Non è un nostro ministro, perché non sosterremo questo Governo”. Certo, ha aggiunto, “la sua storia è ...

BORSA MILANO conferma rally dopo nuovo governo - volano le banche : ... nuove elezioni, è statopresumibilmente annullato, dovrebbe avviarsi un legittimodibattito sulla sostenibilità dei conti pubblici, mantenendo glispread sopra i livelli pre-crisi politica', commenta ...

Ribaltone in Spagna : sfiduciato Rajoy - al governo il socialista Sanchez : L'ex professore di economia non e' nemmeno piu' un parlamentare. La sua carriera politica e' stata caratterizzata da alti e bassi, e qualche caduta da cui e' riuscito a rialzarsi, piu' forte di prima.

La lunga strada per formare il nuovo governo iracheno : La vera battaglia politica in Iraq comincia dopo il voto, perché la legge elettorale è concepita per favorire una coalizione di governo, che al momento non c’è. Leggi

Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il socialista Sanchez è il nuovo premier “Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese”, ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà “il modello di Zapatero”. Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: “Un onore lasciare una Spagna migliore di quella […] L'articolo Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il ...

Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero". Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: "Un onore lasciare una Spagna migliore di quella che ho trovato".Continua a leggere

Piazza Affari in forte rialzo con nuovo Governo. Banche in rally : Il mercato festeggia la nascita del nuovo Governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle, che sarà guidato da Giuseppe Conte e che vedrà al Ministero dell'Economia Giovanni Tria, preside di facoltà all'...

Governo Conte - nasce il nuovo centro-destra (col trattino). Per contrastarlo altro che Fronte : Il Governo Conte è il primo Governo del nuovo centrodestra italiano. Un centro-destra che, più precisamente, occorre definire con il trattino. La destra è chiaramente rappresentata, rivendicata orgogliosamente, da Matteo Salvini e, in parte, dall’astensione di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d’Italia, residuo più coerente e diretto di quello che fu il Msi di Gianfranco Fini prima della svolta di Alleanza nazionale. Il centro, un centro “sui ...

Il governo Conte? Fatto di giovani E sono anche più competenti Alla sfida del fuoco amico e nemico : Se non fosse per un paio di ministri che alzano la media, il governo Conte, il governo del cambiamento sarebbe probabilmente il governo con l’età media più bassa che mai si era insediato al Colle. Bene, il bisogno di svecchiare la classe politica era qualcosa di molto sentito. Non è certo un passo decisivo ma perlomeno è un primo indirizzo positivo Segui su affaritaliani.it

Spread giù - Milano vola con le banche Il governo Conte rassicura i mercati : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it

Rajoy ammette la sconfitta. Spagna verso un governo Sanchez : "Possiamo supporre che la mozione di censura sarà approvata, così Pedro Sanchez sarà il nuovo presidente del governo". Sono parole che ammettono la sconfitta quelle del premier spagnolo Mariano Rajoy, che nel giorno del voto riconosce come il leader dei Socialisti abbia trovato i numeri per farlo cadere.La mozione di sfiducia proposta da Sanchez ha trovato ieri anche l'assenso del Partito dei baschi, che per quanto numericamente poco rilevante ...