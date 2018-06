DUNGEON HAVEN | Annunciato ufficialmente un nuovo Souls Like

gamerbrain

(Di venerdì 1 giugno 2018) Amanti del genere, se avete completato DarkRemastered, la notizia che stiamo per darvi vi delizierà. Pochi attimi fa Cold War Studio hal’arrivo nel 2019 di, su PC, Xbox One e PS4.: IlNel gioco vestiamo i panni di un cavaliere, il quale dovrà esplorare numerosiallo scopo di impadronirsi dei poteri elementali. Di seguito vi riportiamo le caratteristiche principali: Possibilità di trasformarsi in pietra Ogniha un nucleo ambientale pronto per essere svuotato e maneggiato dal giocatore Scorciatoie e segreti da svelare in ogniCombattimenti impegnativi e ostici da padroneggiare Numerosi oggetti da utilizzare contro i nemici Realizzato con il motore grafico Unreal Engine 4 Il gioco è attualmente in fase di sviluppo ed ...