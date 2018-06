Disoccupati over 40 | aiuti in arrivo nel Lazio

Lavoro : dal Veneto 10 mln per inserimento Disoccupati over 30 senza sussidi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I progetti dovranno essere articolati in tre fasi, orientamento, formazione e tirocinio in azienda (da 2 a 6 mesi) e dovranno coinvolgere almeno un datore di Lavoro privato (impresa o studio professionale), nonché una associazione di categoria o agenzia per il Lavoro o Ca

Lavoro : dal Veneto 10 mln per inserimento Disoccupati over 30 senza sussidi : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - “Se il Veneto ha recuperato tutti i posti di Lavoro persi dal 2008 negli anni della ‘grande crisi’ e, anzi, ha visto aumentare gli occupati di oltre 13 mila unità lo scorso anno, il merito è anche dei percorsi professionalizzanti e specialistici che dal 2012 la Regione

Lavoro : dal Veneto 10 mln per inserimento Disoccupati over 30 senza sussidi : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Se il Veneto ha recuperato tutti i posti di Lavoro persi dal 2008 negli anni della ‘grande crisi’ e, anzi, ha visto aumentare gli occupati di oltre 13 mila unità lo scorso anno, il merito è anche dei percorsi professionalizzanti e specialistici che dal 2012 la Regione ha proposto alle persone senza un Lavoro o disoccupate da lungo tempo e prive di ammortizzatori”. Così ...

Lavoro : dal Veneto 10 mln per inserimento Disoccupati over 30 senza sussidi : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Se il Veneto ha recuperato tutti i posti di Lavoro persi dal 2008 negli anni della ‘grande crisi’ e, anzi, ha visto aumentare gli occupati di oltre 13 mila unità lo scorso anno, il merito è anche dei percorsi professionalizzanti e specialistici che dal 2012 la Regione ha proposto alle persone senza un Lavoro o disoccupate da lungo tempo e prive di ammortizzatori”. Così ...

Italia fabbrica di precari : meno Disoccupati - ma ad alto rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che, spiega Unimpresa, 'rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia Italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: ...

Il 60% Disoccupati non pronto muoversi : 14.29 I giovani disoccupati italiani sono meno propensi di quelli europei a muoversi per trovare lavoro. Secondo una fotografia scattata da Eurostat sulla mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni nel 2016, è il 60% dei giovani disoccupati che non è disponibile a spostarsi per trovare lavoro, contro la media Ue del 50%. Anche tra chi lavora, risulta più alta la percentuale (98%) degli italiani che non hanno lasciato la propria ...