Disastro ferroviario di Caluso | commozione ai funerali del macchinista

Caluso - incidente ferroviario : le immagini del Disastro dall'alto : Caluso , incidente ferroviario : le immagini del disastro dall'alto Le riprese dall'elicottero dei Vigili del fuoco mostrano i convogli deragliati e i resti del tir travolto dal regionale ieri sera in provincia di Torino. --Due i morti e 23 i feriti fra cui una, la capotreno, ricoverata in condizioni gravi. La procura di Ivrea ha ...

Scontro treno regionale-camion : l’autista indagato per Disastro ferroviario : La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di disastro ferroviario (art. 430 del Codice penale), in riferimento all’incidente verificatosi ieri sera a Caluso, che ha coinvolto il treno regionale Torino-Ivrea e un camion adibito a trasporto eccezionale, travolto sui binari di un passaggio a livello funzionante. Due al momento le vittime accertate. Darius Zujis, l’autista lituano di 39 anni alla ...

Scontro treni in Puglia - il processo inizierà il 16 luglio : diciannove gli imputati per il Disastro ferroviario che provocò 23 morti : Due anni e tre giorni dopo il disastro ferroviario sulla Andria-Corato, inizierà il processo per i 19 imputati per lo Scontro tra i treni di Ferrotramviaria che il 12 luglio di due anni fa provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. L’udienza preliminare è stata fissata il 16 luglio 2018, come comunicato venerdì anche ad altri 117 tra persone offese e famigliari delle vittime. Lo scorso aprile i pm Alessandro Donato Pesce e ...