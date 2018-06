Diretta Roland Garros 2018 Cecchinato Carreno | Berrettini Thiem streaming video e tv

LIVE Roland Garros 2018 - Diretta : azzurri da sogno! Cecchinato avanti con Carreno Busta - Berrettini alla pari con Thiem! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di incontri al Roland Garros 2018. Oggi scatta il terzo turno e ci saranno ben tre italiani protagonisti. Camila Giorgi avrà l’onore di calcare il Philippe Chatrier, il Campo Centrale di parigi, contro l’americana Sloane Stephens. Una sfida difficile ma alla portata dell’azzurra, che quest’anno ha già battuto la statunitense (ma su una superficie diversa) ...

LIVE Roland Garros 2018 in Diretta : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael Nadal passeggia - avanti Serena Williams : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

