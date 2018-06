Dieta detox | 10 giorni per tornare in forma

Dieta detox - aglio e cipolla per disintossicarsi : aglio e cipolla sono ottimi alleati per potenziare la Dieta Detox e depurare l’organismo. Questi alimenti infatti favoriscono l’eliminazione delle scorie che intasano il nostro corpo e svolgono un’azione disintossicante su intestino, sangue e fegato. Pochi lo sanno, ma i bulbi possono aiutarci a tornare in forma in breve tempo, drenando i liquidi in eccesso nell’organismo, sgonfiando la pancia ed eliminando i cuscinetti ...