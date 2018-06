Dieci azzurri a Baku per i Mondiali BMX

Ciclismo – Campionato del Mondo BMX - oggi l’arrivo degli azzurri a Baku : Dieci gli atleti convocati : La selezione azzurra guidata da Francesco Gargaglia arriverà oggi in Azerbaijan, il CT convinto: “il gruppo ha molto potenziale, siamo pronti” Tutto pronto a Baku per il Campionato del Mondo BMX, in programma da oggi al 9 giugno. Un mondiale, il quarto che l’Azerbaijan ospiterà, che promette già spettacolo. Perché non ci sono limiti di velocità sulla strada per il successo. La selezione azzurra (sotto i convocati) ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : Dieci azzurri all’assalto degli States - sempre guardando ai Mondiali : Terza tappa di Coppa del Mondo stagionale per il Tiro a segno: a Fort Benning, negli USA, tutti i migliori al Mondo saranno presenti per continuare la preparazione in vista dei Mondiali, che si terranno nella prima metà di settembre, nella rassegna che metterà in palio le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Dal 9 al 13 maggio negli States ci saranno tutti i migliori tiratori al Mondo, in cerca di una vittoria di prestigio dopo le prime due ...

I tifosi pronti alla grande invasione Diecimila cuori azzurri a Firenze : invasione azzurra a Firenze: si mette in moto la carovana del tifo. Polverizzati lunedì mattina in poche ore i 2500 biglietti , costo di 40 euro, messi a disposizione dei supporters azzurri, per il ...

Napoli - la lunga notte di Capodichino : l'abbraccio dei Diecimila agli eroi azzurri : La lunga notte di Napoli comincia al fischio finale di Rocchi, quando il migliaio di azzurri presenti all?Allianz Stadium tolgono la maschera e alzano le mani al cielo, festeggiando la vittoria...