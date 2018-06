romadailynews

: RT @Ettore_Rosato: Facciamo il tifo per l’Italia, sempre. Auguri al governo Conte, sperando faccia meglio di quello che ci aspettiamo. Si c… - jerrynorman34 : RT @Ettore_Rosato: Facciamo il tifo per l’Italia, sempre. Auguri al governo Conte, sperando faccia meglio di quello che ci aspettiamo. Si c… - mottagiuseppe1 : @matteosalvinimi Auguri , spero fai meglio degli altri. - romadailynews : Di Meglio: auguri Bussetti. Abrogazione buona scuola primo impegno: Di seguito le parole… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Di: auspichiamo in tempi rapidiriformaRoma -Di seguito le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di. “Al neoministro Marcorivolgiamo i nostri miglioridi buon lavoro. Auspicando che, coerentemente con gli impegni assunti dalla coalizione che lo ha espresso, si provveda in tempi rapidi ad abrogare la riforma della”. “La legge 107/2015 ha inciso in maniera profondamente negativa sulla- sottolinea Di- . Adesso, con questo cambio del Governo, ciamo di assistere finalmente alla cancellazione degli aspetti più deleteri di quello che la Gilda non ha esitato a definire sin dalmomento un obbrobrio giuridico”. “Speriamo di incontrare presto il nuovo inquilino di viale Trastevere e- conclude il coordinatore della Gilda- di instaurare un ...