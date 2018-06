Di Maio | prima sfida da ministro | “Pronti a punire chi delocalizza” 

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la foto-scoop di Enrico Mentana : eccoli per la prima volta insieme : Foto scattate proprio nei momenti in cui l'accordo di governo, con Giovanni Tria all'Economia , sembra chiuso. E si tratta delle prime foto in cui i due leader di M5s e Lega appaiono insieme, mai ...

Incontri formali al Quirinale : prima Di Maio - poi Cottarelli : 17.35 - Sergio Mattarella starebbe tenendo una serie di Incontri informali al Quirinale. Dopo aver ricevuto Di Maio, avrebbe chiamato per un faccia a faccia anche il Presidente del Consiglio incarico Carlo Cottarelli.17.20 - In un inatteso colpo di scena, oggi pomeriggio Luigi Di Maio è salito al Colle per un faccia a faccia col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro che si è già concluso senza alcuna comunicazione né da ...

Nuova tornata di incontri al Colle. Prima Di Maio - poi Cottarelli : Una possibilità che accende lo scontro con il leader della Lega, Matteo Salvini , che chiude all'ipotesi di un nuovo esecutivo con un altro ministro dell'Economia e si rivolge al Capo dello Stato: "O ...

Governo - Lega non ostacolerà “soluzioni d’emergenza”. Di Maio : “Non sfiducia tecnica? Da prima Repubblica” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

No di Salvini a Di Maio : 'al voto il prima possibile ma non a luglio' : Sembrava riaperto il dialogo Cinquestelle Lega per un governo giallo-verde ma il leader del Carroccio lancia un messaggio severo: 'Non si torna sui propri passi, non siamo al mercato. 'Mattarella ci ...

Di Maio : «Pronti a rivedere posizione - parta il governo» Salvini : «Prima si vota meglio è - ricandido Savona» : E sul nome del professor Savona all'Economia «non mollo», afferma il leader della Lega: «E' il meglio, e se ho il meglio io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto». «Non so che ...

Di Maio : «Ritirato l'impeachement - pronti a collaborare» Salvini : «Prima si vota meglio è - ricandido Savona» : E sul nome del professor Savona all'Economia «non mollo», afferma il leader della Lega: «E' il meglio, e se ho il meglio io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto». «Una maggioranza c'...

Di Maio : “Voto prima possibile - ma pronti a collaborare con Mattarella sulla crisi. Impeachment? Non è più sul tavolo” : “Spero nel voto prima possibile” ma siamo consapevoli che “la situazione è difficile” e “siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi”. E poi: “Impeachment? Non è più sul tavolo”. Luigi Di Maio è arrivato a Napoli per il comizio in piazza a cui ha chiamato tutti i sostenitori e, parlando a margine con i cronisti, ha ritrattato la linea dura tenuta nelle ...

Rassegna 29.5. Salvini e Di Maio : "Il 2 giugno tutti in piazza - al voto prima possibile" : Il capo politico: 'Non solo Savona: avevamo proposto altri nomi per il ministero dell'Economia'. Il Quirinale: 'Circostanza che non risponde al vero'. Di Battista: 'Sarà Di Maio il candidato premier".

Di Maio : al voto prima possibile - dopo l'estate : Roma, 28 mag. , askanews, 'Vogliamo andare al voto prima possibile ma vogliamo una data decente, che non sia ferragosto, credo debba essere dopo l'estate'. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5S,...

Di Maio : al voto prima possibile - anche in agosto : Vertice alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Chiediamo di andare al voto il prima possibile'. anche ad agosto? 'prima possibile'. Così risponde il capo M5S, interpellato al termine dell'...

Governo - Di Battista : “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” : “Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il ...

"Di Maio sei uguale a niente. Sciacquati la bocca prima di parlare di me" : Scatta la polemica tra Luigi Di Maio e Angelino Alfano, in particolare quest'ultimo ha promesso un'azione legale per le offese, a suo dire, ricevute, rispondendo per le rime: "Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. Di Maio sei uguale a niente. Sciacquati la bocca prima di parlare di me. In tribunale risponderai di ciò che hai detto". Così Angelino ...

Governo - Conte al Quirinale. Prima di lui da Mattarella Salvini e Di Maio. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...