Denzel Washington giganteggia in End of Justice - Nessuno è innocente

(Di venerdì 1 giugno 2018) "End of", thriller drammatico ambientato nel sovraccarico sistema giudiziario criminale di Los Angeles, è il film che ha condottoall'ennesima nomination all'Oscar.Racconta di un avvocato che si presenta a tutti con il nome di Roman J. Israel Esquire (), dove Esquire è un titolo a metà tra gentiluomo e cavaliere. Roman conosce a memoria il diritto penale americano ed è solito lavorare anche per clienti che non sono in grado di pagarsi la difesa. Vive in un appartamento pieno di oggetti vintage e privo delle comodità moderne, ha manie snervanti e lavora da oltre 20 anni in un piccolo studio legale. Prepara meticolosamente il materiale per affrontare cause che in aula sono poi sempre discusse dal suo socio ma, quando quest'ultimo è colpito da un attacco di cuore, iniziano le difficoltà. Roman si trova costretto ad accettare ...